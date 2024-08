Grupa WP miała 16,84 mln zł zysku netto w II kw. 2024

"W II kwartale 2024 r. przychody gotówkowe ze sprzedaży wzrosły o 6% r/r, do 374,3 mln zł, a skorygowana EBITDA była niższa o 2% r/r, na poziomie 98,4 mln zł" - napisano także.

W segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 3% r/r do 174,1 mln zł, dzięki stopniowej poprawie w dynamice wzrostu przychodów z reklamy, a także wzrostowi przychodów z subskrypcji. Skoryg. EBITDA spadła o 14% r/r, do 58,1 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 33,4%, w porównaniu do 40,3% w II kwartale 2023 r., podała spółka.

W segmencie Turystyka przychody wzrosły o 18% r/r do 144,5 mln zł, w wyniku bardzo silnego wzrostu przychodów spółki oferującej pakiety wyjazdów zagranicznych Wakacje.pl. Skoryg. EBITDA segmentu zwiększyła się o 32% r/r, do 31,4 mln zł, co było związane z wysokim wzrostem EBITDA spółki Wakacje.pl, wskazano dalej.

"W segmencie Finanse Konsumenckie, przychody spadły o 12% r/r, do 49,2 mln zł. W Superauto, w głównej działalności pośrednictwa w finansowaniu przychody zanotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu, jednocześnie, przychody całego segmentu były pod negatywnym wpływem spadku udziału sprzedaży samochodów własnych w całkowitym wolumenie (ze sprzedaży których przychody są wykazywane w pełnej wartości)" - czytamy też w raporcie.

W I poł. 2024 r. spółka miała 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 46,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 730,62 mln zł w porównaniu z 670,02 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA (wg MSSF 16) sięgnął 166,49 mln zł wobec 172,37 mln zł zysku rok wcześniej.