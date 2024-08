Jaka jest sytuacja w branży IT?

Podstawowym biznesem Asseco BS jest tworzenie systemów ERP. W I półroczu 2024 r. przychody segmentu ERP były o 12 proc. wyższe niż w okresie porównywalnym, a zysk urósł o 12,5 proc. Zarząd Asseco BS podkreśla, że kondycja polskiej branży informatycznej w bardzo dużym stopniu zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej. Szczególnie jest to widoczne w przypadku rozwiązań IT dla biznesu, który jest ściśle powiązany z sektorem przedsiębiorstw i zależny od koniunktury na nim panującej.

„Obecnie jednak wiele firm analitycznych uważa, że perspektywy dla branży IT w Polsce są bardzo dobre, a Polska znajduje się w czołówce regionu, jeśli chodzi o skalę prognozowanych inwestycji w rozwiązania IT. Istotny wpływ na rozwój rynku IT ma także poziom wykorzystania systemów klasy ERP przez polskie przedsiębiorstwa, który jest nadal znacząco niższy niż na rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że w najbliższych latach popyt na implementacje systemów wspomagających zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach będzie systematycznie rósł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu dołączonym do raportu za I półrocze. W opinii zarządu obecna sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa są dobre. Potwierdzeniem tego jest m.in. wypłacana co roku dywidenda.