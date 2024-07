Analitycy: Kurs akcji Asbisu ma nawet 76-procentowy potencjał wzrostu

Na pierwszym z nich spółka mierzy się z problemem sprzętu pochodzącego z nieautoryzaowanych kanałów dystrybucji, co negatywnie wpływa na sprzedaż. Asbis próbuje rozwiązać ten problem przy współpracy z Apple oraz rządem kazaskim. Tymczasem rynek ukraiński jest podatny na zawirowania związane z obecną sytuacją wojenną.

- Mimo niepewności co do otoczenia spółka kontynuuje politykę podawania prognoz i można ją za to cenić – podkreśla Viscardi, który w raporcie sprzed trzech tygodni rekomendował kupno akcji Asbisu z ceną docelową sięgającą 38,60 zł, czyli przekraczającą obecne notowania aż o 76 proc.

Pozytywnie nastawiony do papierów spółki jest także drugi z pokrywających ją analityków. W raporcie sprzed niespełna dwóch miesięcy Piotr Zielonka z Santander Biura Maklerskiego wydał dla nich zalecenie „powyżej rynku”, wyceniając jeden na 31,00 zł, co wciąż dawałoby prawie 42-procentowy potencjał umocnienia.