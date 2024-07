Na otwarciu notowań kurs spółki Lichthund spadł o 4,4 proc. do 66 zł. Potem jednak do głosu doszli kupujący. Kilka minut po godz. 11 akcje wyceniane były na 76 zł co oznaczało 10-proc. wzrost w stosunku do kursu odniesienia, ale potem popyt osłabł. Aktualnie notowania oscylują w okolicach 70 zł, co oznacza niespełna 2-proc. wzrost wobec kursu odniesienia. Ten wynosił 69 zł, bo po takiej cenie sprzedawano akcje w ofercie publicznej (cena maksymalna wynosiła 73 zł). Do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect trafiło 450 tys. akcji serii A, 36 tys. serii B, 27 tys. serii C oraz 70 tys. akcji serii D.

Jakie są plany studia Luchthund?

Lichthund to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Z przeprowadzonej oferty publicznej pozyskało 4,83 mln zł brutto. Środki przeznaczy na realizację prac dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej „Husky” oraz na wydatki korporacyjne i marketing.

- W naszym portfelu produkcyjnym mamy obecnie trzy projekty w różnych fazach rozwoju. Dwa pierwsze projekty, które będą miały premierę w ciągu najbliższych 12 miesięcy czyli wydawany przez nas Food Truck Empire oraz projekt o nazwie kodowej Bulldog (wydawany przez Team17) są w pełni sfinansowane. Środki z emisji w dużej części będą przeznaczone na kolejny projekt o nazwie kodowej „Husky”, którego premiera jest zaplanowana 2026+. To kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi, która w nowatorski sposób podchodzi do współpracy graczy i wspólnej rozgrywki – tak przed debiutem mówił Dariusz Zaremba, członek zarządu studia.

Akcje zarządu (tj. Rafała Zaremby, Bartosza Pieczonki oraz Dariusza Zaremby) reprezentujące 85,27 proc. kapitału, mają lockup na 12 miesięcy.

Kto zadebiutuje na NewConnect w 2024 r.?

Lichthund jest 358. spółką notowaną na NewConnect oraz szóstym debiutem na tym rynku w 2024 r. W kolejce do wejścia na małą giełdę czeka kilkanaście firm, wśród nich dominują reprezentanci tzw. nowej ekonomii: spółki technologiczne, producenci gier oraz firmy biotechnologiczne. Łączna kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na NewConnect wynosi obecnie 11,5 mld zł, w tym 11,4 mld zł przypada na firmy krajowe. Ostatnim dużym debiutem na tym rynku był Mentzen, spółka kontrolowana przez znanego polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena. Obecnie akcje tej firmy wyceniane są na 43 zł. Są o 19,4 proc. droższe niż w ofercie publicznej (36 zł).