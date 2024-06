„Obserwując aktywność inwestorów, wydaje się, że są szanse na to, aby zebrać powyżej 10 proc. w kapitale Brand 24. Oznaczałoby to realną możliwość zablokowania uchwały o delistingu spółki. Otwartym pozostaje także kwestia organizacji samego walnego zgromadzenia, które miałoby o tym zdecydować. Skoro sprawa budzi tyle emocji, to aż prosi się, aby uczynić takie walne jak najbardziej otwartym i skorzystać z procedury organizacji e-walnego. Jeżeli wystąpi taka konieczność, to będziemy namawiać spółkę do organizacji takiego walnego” – napisał Masłowski.

„To dobrze dla polskiego rynku, że inwestorzy biorą takie sprawy w swoje ręce. To dobrze, że są aktywni. To realna, obserwowalna zmiana na polskim rynku kapitałowym. Im więcej będziemy mieli takich przypadków, tym lepsza będzie pozycja akcjonariuszy mniejszościowych wobec dużych graczy. Regulacje regulacjami, ale czasami trzeba po prostu działać. To dobrze, że inwestorzy korzystają z przysługujących im praw. Dominujący akcjonariusz może mieć przecież 89,9 proc. procent w kapitale, a i tak nie będzie mógł wycofać spółki z obrotu” - dodał.

Santander BM przyjmuje zapisy w wezwaniu do 1 lipca. Transakcje mają zostać rozliczone 4 lipca.