Brand24 zapłaci EY kilka milionów złotych

Sadowski odniósł się również do zmian zachodzących na internetowym rynku. Szefa Brand24 bardziej niż wyłączenie tzw. third party cookies przez Google interesuje to, co stanie się z narzędziem Search Generative Experience, czyli odpowiedziami na zapytania wrzucanymi do wyszukiwarki udzielanymi przy pomocy sztucznej inteligencji.

– Google coraz częściej chce wyświetlać wyniki generowane przez AI nad wynikami organicznymi (np. linkami kierującymi do portali – red.). Pierwsze dane pokazują, że to obniża wyniki klikalności serwisom o 30–40 proc. To temat, który mocno monitorujemy i dużo inwestujemy w pozycjonowanie w modelach, jak Chat GPT, aby jak najczęściej polecał Brand24 jako narzędzie monitoringu – powiedział Sadowski.

– Mówi się, że Google ma poniżej 90 proc. w rynku wyszukiwarek. Zawsze, gdy są przetasowania między dużymi graczami tego świata, tworzy to zarówno szanse, jak i ryzyka – dodał.