Nvidia największą spółką świata. Powtórzy historię Cisco z bańki dot-com?

Trwająca hossa związana ze sztuczną inteligencją często porównywana jest do bańki dotcom, a samą Nvidię przyrównuje się do Cisco Systems - bohatera hossy internetowej. W marcu 2000 roku Cisco stało się największą spółką notowaną na amerykańskim parkiecie, dekadę po swoim debiucie, osiągając wycenę na poziomie 500 miliardów dolarów. Akcjonariusze nie cieszyli się jednak zbyt długo pozycją Cisco na rynku. Rok 2000 okazał się być końcem bańki i zupełnie innym spojrzeniem na wyceny spółek. Czy podobny los czeka Nvidię, świeżo upieczoną gwiazdę Wall Street?

18 czerwca Nvidia prześcignęła wycenę giełdową Microsoftu i Apple i jest warta dziś ok. 3,34 bln USD. Spółka potrzebowała tylko 96 dni, by jej wycena wzrosła z 2 bln USD do 3 bln USD. Microsoft i Apple potrzebowały do tego odpowiednio 945 i 1044 dni. Z kolei wzrost kapitalizacji z 1 do 2 bilionów dolarów zajął firmie 262 dni wobec 786 i 749 dla wspomnianych dwóch największych spółek, Microsoftu i Apple. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nvidia nie tylko wyprzedziła Apple i Microsoft, stając się największą firmą na świecie. Jest także obecnie większa niż kapitalizacja rynkowa Wielkiej Brytanii i Francji.

W latach 90. wzrost biznesu Cisco napędzała sprzedaż routerów GSR i przełączników sieciowych, które okazały się towarem deficytowym, w trakcie internetowej rewolucji technologicznej. Obecnie Nvidia to główny producent układów graficznych GPU niezbędnych do rozwoju sztucznej inteligencji oraz dostawca całej zorientowanej wokół AI infrastruktury usługowej. Nietrudno się domyślić, że od 2023 roku firma notuje bezprecedensową poprawę biznesu, który szedł jej bardzo dobrze, zanim jeszcze AI trafiło na pierwsze strony gazet. Popyt na chipy Nvidia przerasta dostępną podaż, firma winduje marże i dominuje w rynkowej niszy, do której bardzo trudno wejść. Czy inwestorzy traktujący ciągły wzrost biznesu Nvidia niemal za pewnik, stracili kontakt z rzeczywistością i przeceniają akcje? Czy spółka powtórzy historię Cisco Systems i przede wszystkim - co łączy, a co dzieli obserwowany dziś trend AI z bańką internetową?