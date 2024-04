Allegro nadal na fali

Allegro było gwiazdą wczorajszej sesji na GPW. Przy najwyższych na rynku obrotach akcje handlowej spółki zyskiwały nawet 6 proc. Na finiszu sesji podrożały o 1,64 proc. do 31,89 zł. Wartość obrotów wyniosła rekordowe 512 mln zł (średni dzienny obrót w 2024 r. to ok. 73 mln zł).

Reklama

Dziś notowania Allegro kontynuują wzrosty. Około godz. 12 akcje kosztują 32,8 zł, co oznacza 3-proc. zwyżkę. Allegro znów jest liderem jeśli chodzi o wartość obrotu na GPW (ale przewaga wobec kolejnych spółek jest mniejsza niż wczoraj). Od rana właściciela zmieniły akcje o wartości sięgającej 65 mln zł.

Jakie wnioski płyną z ABB

Impulsem do wzrostu stała się informacja o sprzedaży akcji przez wiodących akcjonariuszy (fundusze Cidinan Sarl, Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan Sarl) w ramach ABB, czyli w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu. Z reguły taka informacja powoduje spadek notowań. Dlaczego teraz stało się inaczej?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, z rynku napłynęła wiadomość, że popyt na oferowane walory znacząco przewyższył podaż i akcjonariusze zwiększyli oferowaną pulę do 65 mln z 50 mln. Po drugie, cena ustalona w ABB (29,25 zł) zawierała stosunkowo niewielkie dyskonto wobec ówczesnej ceny rynkowej, co jest potwierdzeniem tego, że zainteresowanie walorami było rzeczywiście wysokie. Po trzecie, to ABB przełamało passę sprzedaży pakietów przez wiodących akcjonariuszy po coraz niższej cenie. To wszystko składa się na obraz, sugerujący że Allegro wraca do łask i znów jest postrzegane jako ciekawa okazja inwestycyjna.