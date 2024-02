Mocna przecena akcji Bloobera

Studio zostało założone w 2008 r. Obecnie zatrudnia ponad 200 osób. Do jego najbardziej znanych projektów należą: „Layers of Fear” i „Layers of Fear 2”, „Blair Witch”, „Observer” i „Observer: System Redux” oraz „The Medium”. Grupa osiągnęła w okresie od stycznia do września 2023 r. ponad 6 mln zł zysku ze sprzedaży.