Biznes nad Wisłą zaczyna doceniać potencjał sztucznej inteligencji. Nie widzi jednak ryzyka

Analizy wskazują, że wynika to z przeświadczenia decydentów, że wdrożenie rozwiązań AI korzystnie przekłada się na branżę, w której działają (tak uważa ok. 70 proc. ankietowanych). Zdecydowana większość, bo aż 90 proc., jest także przekonana, że sztuczna inteligencja poprawi produktywność pracy. Niestety, jak się okazuje, świadomość zagrożeń, które niesie wdrażanie systemów AI nie jest już tak wysoka. Blisko dwie trzecie przedstawicieli rodzimego biznesu nie wie, czy ich firma zadbała o odpowiednie procedury, by upewnić się, że bot działa etycznie i niezawodnie. Podobną niewiedzą wykazują się pytani, czy w konsekwencji rozwoju AI ich firmy mają plan na tzw. reskilling pracowników, który przygotuje ich do tej rewolucji na rynku pracy. – Największym wyzwaniem dla firm jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, jakie wiąże się z wdrażaniem rozwiązań AI w ich obecnej postaci – komentuje Piotr Durlej z Just Join IT. I podkreśla, że wymaga to odpowiednio wysokiej tzw. dojrzałości procesowej (ta miałaby się przekładać na pewność, że wykorzystywane i tworzone narzędzia są w pełni etyczne i bezpieczne m.in. w kontekście prywatności i ochrony danych).