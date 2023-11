CD Projekt pokazał wyniki. Jest zaskoczenie

W trakcie 9 miesięcy 2023 r. studio wypracowało prawie 768 mln zł przychodów wobec 624 mln zł rok temu. Zysk operacyjny wzrósł do 281,2 mln zł z 233,9 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poszedł w górę do prawie 290 mln zł z 211,9 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej sięgnęły na koniec września 245 mln zł (wobec 212 mln zł rok temu).

Reklama

W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 442,7 mln zł wobec 245,5 mln zł rok temu. Zysk operacyjny przekroczył 186 mln zł podczas gdy rok temu wynosił 97 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 202,9 mln zł wobec 99 mln zł w trzecim kwartale 2022 r. Wyniki są lepsze od oczekiwań. Przychody przebiły średnią prognozę analityków nieznacznie, o kilka procent, ale na poziomie zysku operacyjnego różnica in plus wynosi 9 proc., a na poziomie zysku netto aż 27 proc.

Dodatek wsparł wyniki

Zarząd potwierdza, że dobry trzeci kwartał to w dużej mierze zasługa „Widma Wolności”, czyli dużego dodatku do „Cyberpunka”. Trafił na rynek 26 września. Cieszył się dużym zainteresowaniem i zebrał dobre recenzje graczy. Zarząd sygnalizował, że premiera będzie mieć znaczący wpływ na wyniki za trzeci kwartał, choć gra zadebiutowała pod koniec tego okresu. To skutek nie tylko kumulacji sprzedaż w dniu premiery i tuż po niej, ale też uwzględnienia wcześniejszej przedsprzedaży. Z najnowszego raportu finansowego wynika, że łączna sprzedaż dodatku przekroczyła 4,3 mln kopii.

Czytaj więcej Technologie Grudniowe gry od CD Projektu Za kilkanaście dni zadebiutuje „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” w wersji na konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5 oraz na urządzenia PC w dystrybucji cyfrowej i pudełkowej.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z debiutu „Widma Wolności”. Udana premiera dodatku wraz z wprowadzającą szereg usprawnień aktualizacją 2.0 wyniosły rozgrywkę w Night City na jeszcze wyższy poziom jakościowy. To ważne osiągnięcie biorąc pod uwagę nasze plany na rozwój tej marki - komentuje Adam Kiciński, członek zarządu studia.