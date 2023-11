Grudniowe gry od CD Projektu

„Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” to zbiorcze wydanie Cyberpunka 2077, na które składa się podstawowa wersja gry, dodatek fabularny „Widmo wolności”, wydana niedawno aktualizacja 2.0, a także komplet zawartości dodatkowej i dostęp do pakietu przedmiotów z programu “Moje nagrody”.

Studio podkreśla, że tytuł będzie dostępny do kupienia zarówno w dystrybucji cyfrowej, jak również w pudełku - będzie to pierwsze fizyczne wydanie „Cyberpunka” na konsole najnowszej generacji.

Z kolei pudełkowa wersja PC otrzyma kod do wykorzystania na platformie GOG, umożliwiający pobranie najnowszej wersji gry oraz dodatku „Widmo wolności”. Miał on premierę 26 września 2023 r. Choć zebrał dobre opinie i wzbudził duże zainteresowanie graczy, to premiera zapoczątkowała spadkowy trend w notowaniach giełdowych CD Projektu. Jeszcze na początku września cena akcji oscylowała w okolicach 150 zł. Obecnie jest o 24 proc. niższa. Dziś po południu akcje drożeją o 0,5 proc. do 114 zł. To przekłada się na wycenę całej spółki na poziomie 11,5 mld zł.

Najbardziej znanymi grami CD Projektu są „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk”. Spółka pracuje nad kolejnymi tytułami, w tym nad trzecim autorskim IP.