Taki będzie 2025 r. Prognozy "Parkietu". Polityka, gospodarka, rynki

Czy na giełdach będzie panowała hossa? A może to jest czas na kupowanie obligacji? Czy złoty może wciąż imponować siłą? Jakie ETF – y wybrać do portfela? Co nas czeka w polityce i jak będzie radziła sobie polska i globalna gospodarka?