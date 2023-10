Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Jak na razie, najbardziej ofensywny ton spośród krajów regionu prezentuje wspomniany Iran, który angażuje w konflikt swoich sprzymierzeńców: wczoraj amerykańskie wojska przechwyciły rakiety wystrzelone na Izrael z Jemenu. Jakiemukolwiek zaangażowaniu w wojnę opierają się jednak pozostałe kraje arabskie – także te istotne w kontekście produkcji ropy naftowej. A to właśnie Arabia Saudyjska i reszta krajów OPEC ma największe znaczenie przy ocenie trwałości ruchów cen ropy.

Z kolei informacje z Wenezueli wskazują na stopniowy powrót tamtejszej ropy naftowej na rynek. Ze względu na wyzwania związane z infrastrukturą, produkcja będzie jednak rosła na tyle wolno, że nie wymaga to zmian w kształcie porozumienia OPEC+.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Cena złota coraz bliżej 2000 USD za uncję.

Bieżący tydzień na rynkach surowcowych zdecydowanie należy do złota. Notowania kruszcu kontynuują dynamiczne zwyżki, pokonując kolejne poziomy oporu i nadrabiając już z nadwyżką spadki z września. Obecnie cena złota oscyluje już wyraźnie powyżej 1990 USD za uncję i zbliża się do kluczowej bariery 2000 USD za uncję. To najwyższy poziom notowań złota od prawie trzech miesięcy.