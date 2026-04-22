Nadchodzi nowa opłata, będzie drożej

Polsce zostały co najmniej dwa lata na przygotowanie do wprowadzenia w życie nowego, tzw. podatku od ogrzewania i paliw, a więc nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Polski rząd zapowiada walkę o odstąpienie od wdrożenia tego mechanizmu w 2028 r. i przełożenie go na kolejne lata, a w najlepszym wypadku o odstąpienie od niego w ogóle. Koszty tego systemu dla kierowców, właścicieli domów, a także małego i średniego biznesu mogą być bardzo wysokie. W raporcie Alior Banku „ETS2: koszt dekarbonizacji i wpływ na ceny paliw” eksperci banku wskazują, że wpływ regulacji będzie odczuwalny już od pierwszego dnia ich obowiązywania.