Ropa w górę, ale byki nie są bezpieczne

– Geopolityka dominuje nad ropą. Czwarty miesiąc konfliktu USA–Iran przebiega bez przełomu – US Navy eskortuje zaledwie około 70 statków tygodniowo przez Cieśninę Ormuz, wobec przedwojennej normy ponad 100 dziennie. Paradoksalnie, w całym maju ropa zanotowała największy miesięczny spadek od roku (blisko -17 proc.), gdy rynki wyceniały nadzieję na umowę – teraz mamy odreagowanie po deziluzji i nowych doniesieniach militarnych. Dwie informacje, które w sposób szczególny podniosły apetyt na wzrosty cen ropy były doniesienia o atakach na bazy Ali Al Salem Airbase w Kuwejcie oraz domniemane plotki o rezygnacji prezydenta Iranu – wskazują eksperci firmy XTB. Jak wygląda sytuacja na wykresie ropy naftowej? – Ropa od tygodni notowana jest poniżej EMA50(98,28), co od razu ustawia kontekst – sprzedający dominują w średnim terminie i każde odbicie napotyka na ten poziom jak na ścianę. Zejście z marcowych szczytów okolic 110 USD przebiegało stopniowo, aż cena dotarła do strefy, gdzie teraz się znajduje, czyli bezpośrednio przy EMA100 – i to jest dziś kluczowy punkt na wykresie. RSI na poziomie 41,47 dopełnia ten obraz – wskaźnik nie jest jeszcze na poziomach głębokiego wyprzedania, które historycznie generowały silne odbicia, ale zbliża się do strefy, gdzie kupujący zaczynają się uaktywniać, co sprawia, że reakcja przy EMA100 jest technicznie uzasadniona. Profil wolumenu pokazuje, że największa koncentracja transakcji z poprzednich miesięcy przypada na strefę 100–105 USD, co oznacza, że powrót w ten rejon wymagałby nie tylko pokonania EMA50, ale też przebicia się przez gęstą strefę historycznych zleceń – i to właśnie tam leży prawdziwy test dla byków – uważają eksperci XTB.