W ocenie MKiŚ odmowa wszczęcia postępowania jest spowodowana brakiem jego kompetencji do oceny zgodności ustawy z Konstytucją RP, do czego w jego ocenie wyłączną kompetencję posiada Trybunał Konstytucyjny. Notowania spółki od początku sesji we wtorek 17 czerwca spadają o ok. 1,4 proc. po tej informacji.

Reklama

JSW będzie odwoływać

Resort klimatu przekazał, że od niniejszego postanowienia przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. „Spółka może również wnieść na niniejsze postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – bez skorzystania z prawa do zwrócenia się do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy – w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia” - napisano. JSW poinformowała, że zaskarży postanowienie Ministra Klimatu i Środowiska. W kwietniu Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła wniosek do Ministra Klimatu i Środowiska o stwierdzenie nadpłaty i zwrot składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł.

Spółka zapłaciła składkę na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Koszty wydobycia węgla i zadłużenie rośnie

Spółki przynosi straty od kilku kwartałów w związku z wysokimi kosztami i spadającymi i niskimi cenami węgla koksującego. Spółka podjęła się działań naprawczych, które przynoszą pierwsze rezultaty, ale mimo to niepokojący jest nadal rosnący gotówkowy koszt wydobycia węgla („Mining cash cost”, „MCC”). Koszty produkcji węgla wyniósł w I kw. 2025 836,36 zł za tonę. Rok wcześniej było to 737,69 zł za tonę. Z kolei w czwartym kwartale 2024 r. wynosił on 802,75 zł za tonę. Spółka tłumaczy, że wyższe koszty rok do roku wynikają z rosnących o 3,5 proc. nakładów na produkcję węgla przy niższej o 0,2 mln ton produkcji węgla netto. Rok do roku wzrosły koszty usług obcych (9,3 proc.) w zakresie usług wiertniczo-górniczych, koszty świadczeń na rzecz pracowników (3,7 proc.), wynikające głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń (Realizacja zapisów porozumienia z 20 czerwca 2024 r. ze stroną społeczną).

Na 31 marca 2025 r. udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia wzrósł do poziomu 0,58 wobec 0,34 według stanu na dzień 31 marca 2024 roku, co jest efektem – jak tłumaczy firma – wzrostu udziału zobowiązań w strukturze finansowania Grupy.