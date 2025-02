W Rafako zgasili światło. Byli pracownicy liczą, że uda się je jeszcze zapalić

O godzinie 12.00 28 lutego br. przed zakładam pracy w Raciborzu pracownicy Rafako spotkali się już ostatni raz, aby symbolicznie pożegnać dawny zakład pracy. Przedstawiciele związków zawodowych, którzy zorganizowali to spotkanie, mają nadzieje, że rząd we współpracy z syndykiem otworzy namiastkę dawnego zakładu. Ok. 450 byłych już pracowników miało złożyć oświadczenia pod pismem skierowanym do syndyka i ARP-u, w którym zadeklarowali wsparcie dla odtworzenia nowej spółki, a część z nich mogłoby nawet wrócić na teren dawnego Rafako.

– Pracownicy zostawili kontakt do siebie, bo chcą odbudować Rafako i dlatego każdy z nich podejmie własną decyzję. Być może część z nich jest gotowa podjąć pracę bez względu na to, jak będzie wyglądać ta firma i co będzie robić – mówi Marek Langer przewodniczą NSZZ Pracowników Rafako.

Rafako. Kolejne spotkanie w marcu

Na 11 marca zostało zwołane spotkanie do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie poza samorządowcami, lokalnymi politykami mają być także obecni przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu. Pracownicy Rafako, których było blisko 700, znaleźli już w sporej liczbie nowe miejsca pracy w lokalnych zakładach, głównie w firmie Eko – Okna, które było jednym z akcjonariuszy Rafako.

Mimo że Rafako formalnie przestał działać, nadal jest szansa na scenariusz ratunkowy, nad którym pracował ARP i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Rząd sprawy – wedle naszych informacji – nie porzuca, ale nadal szuka rozwiązania, które pozwoli na trwałe wrócić nowemu podmiotowi na rynek. Potrzebne będzie zaangażowane podmiotu trzeciego, być może jednej ze spółek giełdowych z branży energetycznej lub budowalnej. Poszukiwanie modelu nadal trwa i być może na wspominanym spotkaniu 11 marca ARP będzie mógł powiedzieć coś więcej. Syndyk ma być otwarty na każdą formę współpracy w kwestii dzierżawy majątku.

Upadłość Rafako

O upadłości Rafako zdecydował gliwicki sąd 19 grudnia 2024 r. Wyrok stał się prawomocny 21 stycznia 2025 r. Do końca wielu liczyło na to, że jednak znajdzie się inwestor. Jednak dotychczas nie pojawiły się żadne konkrety ani od Ministerstwa Aktywów Państwowych, ani od Agencji Rozwoju Przemysłu, która uczestniczyła w rozmowach z potencjalnym inwestorem w kwestii przejęcia spółki oraz stworzenia efektywnego modelu finansowania.