Polimex Mostostal po konferencji: 4 mld zł przychodów w tym roku i nowa strategia

W długim terminie Polimex zakłada powrót do wypłacania dywidend. Ostatni raz wypłacił zyski w 2011 r.

Czytaj więcej Firmy Rząd znalazł sposób, aby odratować Rafako. Są inwestorzy Agencja Rozwoju Przemysłu, Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe Silesia przystępują do wspólnego projektu zakładającego wykorzystanie potencjału majątku Rafako. “Parkiet” pod koniec ubiegłego roku informował, że Ministerstwo Aktywów Państwowych szuka takiego rozwiązania dla tej prywatnej, ale ważnej dla energetyki spółki. Droga do odtworzenia spółki jest jeszcze jednak daleka.

Po co Polimex Mostostal zainwestował w spółkę dzierżawiącą majątek Rafako?

Menedżerowie odnieśli się do inwestycji w RFK – to spółka, która ma działać w oparciu o majątek wydzierżawiony od syndyka Rafako, produkować na potrzeby wojska i kolei (elementy wagonów). Dla Polimeksu to inwestycja kapitałowa i platforma zbierania doświadczeń, inwestorami są jeszcze Agencja Rozwoju Przemysłu i państwowe Towarzystwo Finansowe Silesia. Polimex objął 33 proc. udziałów za 9,15 mln zł i to maksymalna wartość zaangażowania. RFK będzie dokapitalizowywane przez ARP i udział Polimeksu będzie się kurczyć.