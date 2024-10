Otoczenie nie sprzyja notowaniom Orlenu

– Spółki z szeroko rozumianej branży paliw są na świecie coraz tańsze i akcje niektórych z nich już wkrótce mogą być atrakcyjnym celem inwestycyjnym. Chodzi zwłaszcza o te regularnie wypłacające dywidendy i posiadające istotne zasoby gotówki – twierdzi Kozieł.

Analityk BM Pekao szacuje, że Orlen w III kwartale wypracował 8 mld zł skonsolidowanej EBITDA LIFO. Jego zdaniem jeszcze lepszy powinien być IV kwartał ze względu na zjawisko sezonowości występujące na rynku gazu ziemnego. Wzrost wyników przewiduje też w przyszłym roku, do czego głównie przyczyni się brak podatku od wydobycia błękitnego paliwa w Polsce. EBITDA LIFO szacuje na ten rok w wysokości 33 mld zł, a na przyszły – 35,7 mld zł. W ostatniej rekomendacji zaleca „kupowanie” akcji Orlenu. Wycenia je na 72,62 zł.

Rynek oczekuje obniżenia skali zaplanowanych inwestycji

– W europejskim sektorze wydobycia ropy i gazu od początku II kwartału można było zaobserwować spadki kursów, w otoczeniu niższych cen ropy i w ten trend wpisują się też działania inwestorów handlujących walorami Orlenu – mówi Michał Kozak, analityk Trigona Domu Maklerskiego. Jego zdaniem presja na ceny ropy może wynikać m.in. z czynników popytowych na świecie i braku przekonania inwestorów co do stymulacji gospodarki w Chinach. Jednocześnie z Arabii Saudyjskiej płyną sygnały, że kraj ten może próbować odzyskiwać udziały rynkowe w wydobyciu ropy, zwłaszcza względem zyskujących na tym polu USA. Z kolei ceny gazu ziemnego zachowują się względnie mocno, na co wpływ może mieć sezonowość, obawy podażowe w kolejnych kwartałach, w otoczeniu rosnącego udziału Rosji w eksportowanym gazie LNG do Europy względem 2023 r., przy jednoczesnych opóźnieniach przy budowie w USA instalacji służących do eksportu LNG.

– Notowaniom walorów Orlenu na pewno nie pomaga brak informacji, dotyczących przyszłych wydatków inwestycyjnych i kontynuacji lub zaniechania kilku kluczowych projektów. Prawdopodobnie w I połowie grudnia spółka przedstawi zaktualizowaną strategię i do tego czasu powinna rozstrzygnąć m.in. kwestie związane z ewentualną kontynuacją budowy Olefin III i zakupu od Azotów udziałów w Polimerach Police – twierdzi Kozak.

Olefiny III to sztandarowa inwestycja Orlenu realizowana w Płocku. Do tej pory koncern wydatkował na nią około 12 mld zł. Zarząd w zakresie tego projektu bierze pod uwagę trzy opcje: zatrzymanie inwestycji w obecnym kształcie, optymalizację przedsięwzięcia w zakresie mocy produkcyjnych i wykorzystania istniejących jednostek oraz kontynuację projektu w obecnym kształcie. O tym, że z Olefinami III są kłopoty, świadczą też działania prokuratury, która analizuje nieprawidłowości przy realizacji tego projektu. W ubiegłym roku okazało się, że koszt inwestycji wzrósł o 11,5 mld zł, czyli do około 25 mld zł. Z kolei termin jej zakończenia wydłużono o ponad trzy lata.