Ogromne straty Orlenu na dwóch inwestycjach

Na początku października Orlen informował, że w ramach szczegółowej analizy działalności Polska Press, kontrolerzy weryfikowali m.in. sprawę odmowy przez wydawnictwo publikacji wybranych reklam wyborczych w ramach ubiegłorocznej kampanii parlamentarnej. Dodatkowo, badano kwestię powołania w 2023 r. pełnomocników zarządu Polska Press w obszarze związanym m.in. z reklamą wyborczą. Przy okazji zauważono, że jedna z tych osób była wówczas zatrudniona również w firmie TVP.

Orlen skierował osiem zawiadomień do prokuratury

Orlen, przy okazji publikacji informacji o stratach, jakie poniósł w przypadku Ruchu i Polska Press, przypomniał też o podejmowanych działaniach w zakresie wykrytych w grupie nieprawidłowości. „Spółka skierowała osiem zawiadomień do prokuratury za lata 2015-2023. W przypadku tylko dwóch z nich, działania lub zaniechania poprzedniego zarządu Orlen spowodowały straty na ponad 5 mld zł” – podało biuro prasowe Orlenu na platformie X.

Na początku października koncern ujawnił, że we współpracy z zewnętrznymi firmami audytorskimi i kancelarii prawnymi, przeprowadza szczegółowy przegląd działań podejmowanych w grupie kapitałowej od stycznia 2016 r. do lutego 2024 r. Jego efektem jest już ponad 50 dokonanych kontroli i audytów. Drugie tyle było w toku.

Co więcej, dotychczasowe działania doprowadziły do wszczęcia postepowań zarówno przez prokuraturę, jak i inne organy ścigania. Orlen podawał, że spośród 28 kluczowych śledztw 12 dotyczy spółki-matki, a 16 pozostałych firm należących do grupy. Sama spółka-matka skierowała dotychczas do prokuratury osiem zawiadomień. Przygotowuje również kolejne.