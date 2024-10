Orlen skokowo zwiększy udział w rynku biopaliw

Orlen jest też w trakcie realizacji dwóch innych inwestycji biopaliwowych. W Płocku trwa budowa instalacji do produkcji HVO (będzie przerabiać zużyte tłuszcze), o wydajności 300 tys. ton. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego. Ponadto instalacja HVO umożliwi produkcję biokomponentu do paliwa lotniczego. Zakończenie budowy planowane jest w 2025 r.

Z kolei w Jedliczu powstaje pierwsza w Polsce instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji (będzie przerabiać słomę zbóż). Jej wydajność ma sięgać 30 tys. ton. Będzie on wykorzystywany jako dodatek do benzyny. Zakończenie inwestycji, za którą odpowiedzialny jest Orlen Południe, zaplanowano na IV kwartał 2025 r.

Wkrótce Orlen zaktualizuje strategię

Grupa Orlen produkuje rocznie około 300 tys. ton biokomponentów, a konkretnie estrów, popularnie zwanych biodieslem. Wytwarza je w Trzebini na dwóch liniach technologicznych należących do Orlenu Południe. Wydajność pierwszej wynosi 270 tys. ton, a drugiej 30 tys. ton. Koncern zakłada, że w tym roku również będą pracować na pełnych mocach, a tym samym produkcja będzie zbliżona do lat poprzednich.

Orlen informuje, że zgłaszane przez niego zapotrzebowanie na biokomponenty i biopaliwa jest zgodne z tzw. Narodowym Celem Wskaźnikowym, który wynika z przepisów prawa i określa udział biododatków w paliwach powstających z surowców kopalnianych. „Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 28), który wdraża w Polsce dyrektywę RED II. Po wejściu w życie nowych przepisów Orlen będzie wdrażał na rynek wolumeny biokomponentów wyznaczanych ustawą implementująca przepisy RED II” – informuje spółka. Dodaje, że jej podejście do biznesu biopaliw jest obecnie rewidowane w ramach aktualizacji strategii. Ta jeszcze obowiązująca przewiduje, że zapotrzebowanie grupy Orlen na biokomponenty dodawane do paliw wyniesie w 2030 r. około 3 mln ton. Z kolei wartość inwestycji miała do tego czasu przekraczać 15 mld zł.