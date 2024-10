Różne wizje rozwoju rynku paliw alternatywnych

Dla Anwimu, zarządzającego siecią stacji paliw Moya, na obecnym etapie rozwoju rynku paliw alternatywnych, szczególnie duże znaczenie ma plan rozwoju rynku elektromobilności. Czy zostanie zrealizowany zgodnie z szacunkami MKiŚ, zależy od kwestii dostępnej mocy oraz przyłączy. Według spółki to największe zagrożenie dla realizacji postawionych celów. – Konieczne jest zwiększenie inwestycji na poziomie strategicznym w sieci energetyczne oraz rozsądne zaplanowanie rozwoju tych sieci we współpracy z operatorami stacji ładowania. Dodatkowo trzeba usprawnić współpracę z operatorami sieci dystrybucji – określić maksymalne terminy decyzji w zależności od mocy stacji ładowania, które będą dotrzymywane – przekonuje Krzysztof Jędrzejczyk, dyrektor projektu ds. zielonej transformacji Anwimu.

Odmienne oceny dotyczące nowych stacji tankowania LNG

Odnosząc się do planów budowy w Polsce sieci stacji wodorowych, spółka zauważa, że technologia w tym obszarze jest na wczesnym etapie rozwoju. W efekcie dziś wodór jest znacznie droższy niż inne paliwa. Mimo to warto inwestować w infrastrukturę na poziomie zakładanym przez MKiŚ. Inaczej sprawa wygląda ze stacjami LNG. W ocenie Anwimu już wiadomo, że transport oparty na tym paliwie nie przyjął się w naszym kraju. - Głównie za sprawą niestabilnych cen samego LNG. Wydaje się więc, że rozwijanie i finansowanie technologii, która się nie przyjęła, nie ma większego sensu – ocenia Jędrzejczyk.

Anwim rozwija sieć stacji ładowania dla transportu drogowego i na tym chce się skupić w następnych latach. Wprawdzie obecnie posiada jeden tego typu obiekt, ale do końca roku planuje uruchomić ich kilkanaście. Z kolei cel do 2030 r. to 4 tys. własnych punktów ładowania.

Dziś najbardziej rozbudowaną infrastrukturę paliw alternatywnych w Polsce posiada grupa Orlen. Należy do niej 1,1 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych, jedna stacja tankowania wodoru, 37 stacji CNG (sprężony gaz ziemny) i dwie LNG (można na nich tankować też CNG). Co więcej koncern ma bardzo ambitne plany na przyszłość. W jego obecnej strategii jest mowa o osiągnięciu do 2030 r. ponad 10 tys. punktów ładowania w Europie Środkowo-Wschodniej, z czego w około 5,5 tys. w naszym kraju. Ponadto ma powstać łącznie ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji. Nad Wisłą będzie ich 57.

Orlen cele określone przez MKiŚ w zakresie punktów ładowania ocenia jako „niezwykle ambitne”. Bardziej realne są w odniesieniu do stacji wodorowych. Z kolei cele w obszarze LNG, a konkretnie bioLNG, nie odpowiadają potencjałowi tego nośnika energii w dekarbonizacji sektora transportu. Z tego też powodu koncern ocenia, że liczba stacji LNG powinna systematycznie rosnąć. „Większa liczba punktów tankowania wpłynie na rozwój sektora biometanu, poprzez zmniejszenie odległości między stacją tankowania a miejscem instalacji do produkcji bioLNG. Pozwoli to jednocześnie ograniczyć koszty i emisje związane z transportem tego paliwa” – twierdzi zespół prasowy Orlenu.