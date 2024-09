Orlen nadal liczy na miliardy z przejęcia Lotosu i PGNiG

Orlen, odnosząc się do współpracy z Saudi Aramco, przypomina, że podmiot ten umożliwia mu dywersyfikację dostaw ropy. „W ramach posiadanych umów, Saudi Aramco dostarcza obecnie około 45 proc. ropy potrzebnej całej grupie Orlen w rafineriach w Polsce, Czechach i Litwie i jest ważnym partnerem w zakresie stabilności dostaw ropy do Europy Centralnej. W zakresie inwestycji w obszar petrochemii, Orlen nie komentuje prowadzonych obecnie analiz” – twierdzi koncern. Ponadto dodaje, że z Saudi Aramco ma wypracowane dobre relacje i jest w bieżącym kontakcie.

Giełdowi analitycy duże trudności mają również z oceną połączenia Orlenu z PGNiG. Podobnie jak w przypadku Lotosu również tu pojawiały się opinie, że gazowniczy koncern wyceniono zbyt nisko. – Biorąc pod uwagę przejęte aktywa, zwłaszcza te związane z poszukiwaniami i wydobyciem ropy i gazu oraz stosunkowo wysoki kurs obu surowców, można by oczywiście zgodzić się z tą tezą. Dziś jednak wiemy, że Orlen został obarczony ogromnymi daninami od wydobycia gazu w Polsce i jego biznes wydobywczy odnotowywał ostatnio wielomiliardowe straty – zauważa analityk. Zastanawia się też, czy gdyby Orlen i PGNiG nadal działały osobno, to taki podatek byłby wprowadzony w takiej formie, w jakiej się faktycznie pojawił, oraz kogo i w jakim stopniu by obciążył.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Akcje Orlenu są wyceniane najniżej od wielu miesięcy Giełdowi inwestorzy obawiają się, czy koncern jest w stanie osiągnąć satysfakcjonujące stopy zwrotu z dotychczasowych i nowych projektów. Do tego dochodzi niesprzyjające grupie otoczenie makroekonomiczne i niepokój o przyszłoroczną dywidendę.

Tani import uderza w przerób ropy w Unii Europejskiej

Inny giełdowy analityk poproszony o ocenę fuzji trzech krajowych koncernów nie chce się na jej temat w ogóle wypowiadać, przekonując, że w zasadzie nie ma ona już żadnego znaczenia w kontekście obecnych notowań akcji Orlenu. O tych decydują czynniki makroekonomiczne i działania zarządu.

Analitycy co do zasady nie widzą szans na to, aby Orlen osiągnął synergie o zakładanej wartości 20 mld zł. Jeden z nich zwraca uwagę, że wiele operacji w ogóle nie dojdzie do skutku. Taki scenariusz już się realizuje, gdyż planowane, a nawet niektóre realizowane, inwestycje wydają się obecnie całkowicie nieopłacalne. Dobrym przykładem jest tu sztandarowy projekt dotyczący budowy instalacji petrochemicznych w Płocku, czyli Olefiny III. – To inwestycja, która ma kosztować co najmniej 25 mld zł i zapewnić może 900 mln zł zysku EBITDA rocznie. Przy takich założeniach dziś nikt by się na nią nie zdecydował – przekonuje jeden z analityków.

Jego zdaniem w ogóle należy zastanowić się, czy obecnie jakiekolwiek inwestycje petrochemiczne mają sens, i to nie tylko w Polsce, ale i w całej UE. To konsekwencja bardzo taniej produkcji petrochemikaliów poza Starym Kontynentem. Firmy azjatyckie czy amerykańskie nie tylko mają dostęp do taniego surowca, ale i nie muszą ponosić wysokich kosztów związanych z emisją CO2. Co więcej, swoimi produktami już „zalały” Europę. Biorąc to pod uwagę, Orlen zapewne nie zdecyduje się na jakąkolwiek inwestycję petrochemiczną w Gdańsku. Prędzej już kupi nowe instalacje petrochemiczne w Policach od Azotów, które obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.