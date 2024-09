JSW znów mniej wydobędzie węgla

Zrewidowana wielkość produkcji węgla uwzględnia brak poprawy warunków pracy na jednej ze ścian w kopalni „Pniówek”. – W konsekwencji czego brak jest możliwości likwidacji pola pożarowego i uruchomienia ściany w bieżącym roku – wskazuje JSW. Kurs spółki spadał po godz. 12 w piątek 13 września o ponad 2 proc.

– Ponadto zwiększone natężenie skojarzonych zagrożeń naturalnych (metanowego, pożarowego, wodnego, tąpaniami, zawałowego) i ograniczone możliwości doboru skutecznej profilaktyki wpływają na zmniejszony postęp ścian, opóźnienie ich uruchomienia, a w skrajnych przypadkach konieczność wcześniejszego ich zakończenia – dodaje spółka.

Czytaj więcej Parkiet PLUS JSW kupuje czas, sięga po oszczędności. Te wkrótce się skończą Duże koszty wydobycia, spore wydatki inwestycyjne, mniejszy popyt na węgiel koksujący i coraz niższa jego cena. JSW ma przed sobą masę problemów. Póki co maskuje je pieniędzmi z funduszu na „czarną godzinę”. Jednak bez ostrych cięć w wydatkach się nie obejdzie.

Dodatkowo – jak podano – wpływ na produkcję węgla w 2024 r. mają nieprzewidziane utrudnienia podczas likwidacji jednej ze ściany kopalni „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka. Negatywny wpływ miał także zwiększony poziom zanieczyszczenia urobku w KWK „Pniówek” ograniczający zdolność netto zakładu przeróbczego, wynikający częściowo z podjętych przez kopalnię działań związanych z koniecznością szybkiej odbudowy frontu wydobywczego po zaistniałym pożarze w grudniu 2023 r.

Produkcja węgla w grupie JSW w drugim kwartale 2024 r. ogółem wyniosła 2,87 mln ton i była niższa w porównaniu z I kwartałem 2024 r. o ok. 8,5 proc., a w stosunku do II kwartału 2023 r. spadła o ok. 13,6 proc.