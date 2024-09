JSW kupuje czas, sięga po oszczędności. Te wkrótce się skończą

Zdaniem Jakuba Szkopka spółka będzie czekać z działaniami restrukturyzującymi do wypalenia całej gotówki. – Wówczas rozmowy będą bardzo poważne, bo zarząd firmy może stać przed dylematem zamrożenia inwestycji, redukcji uposażenia pracowników czy sprzedaży majątku, jak to miało miejsce w latach 2017–2018. Pytanie, co JSW mogłoby sprzedać? Wówczas przed laty była sprzedaż aktywów energetycznych do PGNiG oraz koksowni Victoria – mówi Szkopek.

Szyb z problemami

W tym roku wzrost płac postępuje, ale rynek obawiał się dużo większego wzrostu kosztów. Porozumienie płacowe z końca czerwca oznacza dla JSW wzrost kosztów wynagrodzeń w drugim półroczu tego roku o około 175 mln zł. – To wzrost kosztów wynagrodzeń od lipca do grudnia. Trzeba zaznaczyć, że uwzględnione są już wypłaty z tytułu Barbórki i tzw. czternastki. W skali pełnych kolejnych 12 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2025 r., ten koszt będzie wynosił około 300 mln zł – wylicza Łukasz Prokopiuk.

Jeśli chodzi o rosnące koszty wydobycia, to od odpowiedzialności nie mogą uciec także poprzednie zarządy. Patrząc na koszty działalności górniczej (MCC/t), to wynosiły one 485 zł na tonę w roku 2022, zaś celem na 2030 r. było 383 zł/t (w cenach z 2022 r.). – Obecnie zaś MCC na tonę jest już na poziomie 740 zł (I kw. 2024). Widzimy więc, jak bardzo wzrosły koszty za poprzednich zarządów – wylicza Puchalski.

Analitycy w grupie problemów JSW wskazują też na trudne warunki rynkowe. – Obecnie mamy silnie niekorzystną koniunkturę dla węgla koksującego, zarówno w Europie, jak i w Chinach – wystarczy spojrzeć na cenę stali. W Chinach na początku 2024 r. wynosiła ona 550 USD za tonę, a dziś spadła do 450 USD/t – mówi Puchalski. Szkopek dodaje, że Indie planują wprowadzić cło rzędu 30 proc. na importowane produkty stalowe z Chin, które ostatnio eksportowały coraz więcej, co wpłynąć może na spadek zużycia węgla koksowego w Państwie Środka.

Dużym i wciąż nierozwiązanym problemem JSW jest szyb Jan Paweł (Ruch Bzie). Puchalski wskazuje, że oficjalne dane są dla tej inwestycji jednoznaczne. – Z tego, co słyszymy, wydano ok. 2 do 3 mld zł, a zamiast średniorocznego wydobycia 2 mln ton węgla koksującego spółka sugeruje, że wydobycie może sięgnąć jedynie 0,5 mln ton. Nowy zarząd JSW podkreśla, że warunki geologiczne są tam zupełnie inne niż te, których oczekiwano – mówi analityk. Jakub Szkopek zauważa, że jeśli faktycznie spełni się najczarniejszy scenariusz i dojdzie do zaprzestania wydobycia, to spółka musiałaby spisać na straty projekt wartości 3–4 mld zł. – W takich warunkach bez przynajmniej wewnętrznych przeglądów w spółce się nie obędzie. Wówczas pojawią się pytania o analizy, na bazie których podejmowano decyzje inwestycyjne czy jakość odwiertów badawczych. Trzeba pamiętać, że inwestycja była realizowana przez wiele poprzednich zarządów – dodaje.