Bogdanka dokona w wynikach za I półrocze odpisu aktualizującego w wysokości 1.174 mln zł

Odpis nie będzie mieć wpływu na wynik EBITDA.

Reklama

Bogdanka poinformowała, że operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na jej sytuację płynnościową.

Jak podano, testy na utratę wartości aktywów zostały przeprowadzone z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na krajowym rynku węgla.

"Obecnie obserwuje się wyraźny trend wzrostu mocy wytwórczych jednostek odnawialnych źródeł energii (OZE), co bezpośrednio wpływa na popyt na węgiel. Wzrost znaczenia OZE w polskim miksie energetycznym oraz planowane w perspektywie długookresowej stopniowe wyłączenia jednostek wytwórczych opartych na węglu i ich zamiana w kierunku innych źródeł energii, prowadzi do zmniejszania się udziału energii produkowanej z węgla, co jest konsekwencją polityki klimatycznej zakładającej postępującą dekarbonizację Polskiej gospodarki. Proces ten zmusza spółki działające w sektorze węglowym do weryfikacji obowiązujących strategii oraz dostosowania ich do zmieniających się realiów rynkowych" - podała Bogdanka.

"Opisana wyżej sytuacja rynkowa jak również utrzymująca się od długiego czasu kapitalizacja rynkowa spółki znacznie poniżej jej wartości księgowej, przyczyniły się do konieczności przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów, aby zapewnić, że ich wycena odzwierciedla aktualne warunki rynkowe i przyszłe perspektywy dla sektora węglowego" - dodano.