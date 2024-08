Do sądu trafiły pozwy dotyczące byłego szefostwa Orlenu

Obecne szefostwo negatywnie oceniło też działania poprzedników w zakresie wydatkowania środków przyznanych członkom zarządu w ramach funduszu reprezentacyjnego, jak i z pozostałych tytułów związanych z wykonywaniem funkcji członka zarządu na cele niemieszczące się w granicach związanych z tym uprawnień. Kolejna sprawa dotyczy pobierania przez niektórych byłych członków zarządu Orlenu nagrody rocznej z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej jednej z firm zależnych od płockiej spółki. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami nagrody takiej nie mogli pobierać.

Marża rafineryjna w Orlenie najniższa od wojny

We wtorek Orlen opublikował dane makro za lipiec. Wynika z nich, że w tym czasie koncern zagotował 10,3 USD marży rafineryjnej na każdej przerobionej baryłce ropy. To najniższy jej poziom od lutego 2022 r., czyli miesiąca, w którym Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. Mimo to, w porównaniu ze średnimi wieloletnimi, marżę rafineryjną nadal należy uznać za wysoką. W lipcu odnotowano też jedne z najwyższych w tym roku miesięczne ceny gazu ziemnego i ropy naftowej (to będzie miało pozytywny wpływ na wyniki biznesu wydobywczego) oraz energii elektrycznej (poprawią wyniki w biznesie energetycznym).