Na piątek zaplanowane są z kolei ZWZ w Bogdance, PGE i PKO BP. Rada pierwszej z tych spółek rekomenduje udzielenie absolutorium byłemu zarządowi. Ponadto Bogdanka informuje, że trwają audyty i inne kontrole realizowane w standardowym trybie. Równie lakonicznie wypowiada się energetyczny koncern. „Obecnie w grupie PGE prowadzone są czynności sprawdzające i audytowe, dotyczące działalności grupy PGE w poprzednich latach. Po ich zakończeniu zostaną podjęte decyzje w zakresie dalszych działań” – podaje biuro prasowe spółki. Obecna rada nie zdecydowała się podjąć jakiejkolwiek uchwały o absolutorium dla byłego szefostwa. Ciekawie wygląda za to sprawa z PKO BP, gdyż tamtejsza rada 20 czerwca podjęła uchwałę o uchyleniu pozytywnej opinii dotyczącej absolutorium z wykonania obowiązków przez były zarząd banku. Spółka nie odpowiedziała na nasze pytania dotyczące m.in. oceny poprzedniego kierownictwa i tego, czy w banku prowadzone są audyty.

Celem jest pełna diagnoza występujących nadużyć

Dłużej na decyzje akcjonariuszy trzeba poczekać w odniesieniu do Enei, GPW, JSW, KGHM, PZU i Tauronu. W poznańskiej spółce obrady zaplanowano na 23 lipca. Na dziś Enea nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Informuje tylko, że prowadzi szczegółowy przegląd dokumentów, procedur i decyzji, które zapadały w spółce. W KGHM do 5 lipca trwa przerwa w obradach. Rada wnioskuje, aby nie udzielać absolutorium pięciu byłym członkom zarządu na czele z prezesem Tomaszem Zdzikotem. Do 23 lipca trwa przerwa w walnym JSW. Rada spółki już w maju podjęła uchwały o udzielenie absolutorium byłemu kierownictwu. Jej ocenia może się jednak zmienić. – Obecnie w JSW prowadzone są audyty w czterech obszarach: usługi outsourcingowe, w tym współpraca z trzecim sektorem oraz z innymi podmiotami, postępowania sądowe i administracyjne, postępowania kontrolne, cyberbezpieczeństwo. Audyty mają się zakończyć w połowie lipca – informuje Tomasz Siemieniec, rzecznik JSW.

W PZU obrady przerwano do 18 lipca. Ubezpieczyciel przyznaje, że obecnie prowadzi audyty otwarcia obejmujące okres od 2016 r., które są na bardzo zaawansowanym etapie. „Prowadzą je uznane i doświadczone firmy audytorskie. Zakończenie przez nie pracy i przyjęcie ostatecznych raportów pozwoli nam zaplanować dalsze kroki i podjąć niezbędne działania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości” – podaje biuro prasowe PZU. Dodaje, że według wstępnego rozeznania katalog wykrytych nieprawidłowości różnego rodzaju – natury prawnej, formalnej, etycznej – jest obszerny. Wreszcie w Tauronie obrady akcjonariuszy mają być wznowione 2 lipca, a na GPW – 11 lipca. Obie spółki milczą pytane o audyty i analizy prowadzone wobec działań poprzednich zarządów.

Dziś wiadomo, że absolutorium nie otrzymało byłe kierownictwo Orlenu, na czele z Danielem Obajtkiem. W uzasadnieniu do uchwał stwierdzono m.in. niewłaściwy nadzór nad zależnym Orlen Trading Switzerland i osobami odpowiedzialnymi za politykę cenową na rynku paliw. „Orlen prowadzi obecnie kontrole wewnętrzne oraz audyty w wielu obszarach działalności. Na tym etapie nie informujemy o szczegółach” – podaje zespół prasowy spółki.

Skwitowanie otrzymały za to byłe zarządy Aliora i Pekao. W obu bankach prawdziwe rozliczenia mogą się jednak dopiero zacząć. „W Alior Banku trwają obecnie audyty otwarcia, których celem jest weryfikacja poziomu zaistniałych nieprawidłowości. Chodzi m.in. o kwestie rzetelnego prowadzenia instytucji bankowej jak również nadużyć, które mogą mieć charakter przestępstw czy działania na szkodę spółki, w tym wyprowadzenia z niej pieniędzy” – twierdzi biuro prasowe. Dodaje, że obszary, które są szczególnie badane, to marketing, sponsoring, fundacje, kontrakty z dostawcami czy kredyty udzielone różnym osobom i organizacjom. „Chodzi także o zatrudnienia na fikcyjnie tworzone stanowiska i oferowanie wynagrodzenia rażąco wyższego od posiadanych kompetencji jak również tolerowanie braku wykonywania pracy przez zatrudnianych, nowych pracowników, którzy w czasie pracy potencjalnie wykonywali zadania na rzecz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” – twierdzi Alior. Zapewnia, że na ukończeniu są już dwa powiadomienia do prokuratury, a w przygotowaniu jest kilka kolejnych.