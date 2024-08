Rekordowa transakcja OZE Orlenu

Orlen Wind 3 podpisała z firmą EDP Renewables Polska przedwstępną umowę nabycia dwóch farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w woj. lubuskim i wielkopolskim o łącznej mocy 280 MWp oraz farmy wiatrowej o mocy 26 MW, która znajduje się w woj. łódzkim.

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce

- Umowa o wartości ok. 1,15 mld zł jest jedną z największych transakcji na krajowym rynku OZE w ostatnich latach pod względem zainstalowanych mocy — podkreśla Orlen.

Według Orlenu będą one produkować rocznie ok. 400 GWh energii, czyli tyle, ile zużywa blisko 182 tys. gospodarstw domowych.

Elektrownia zakupiona w Wielkopolsce znajduje się na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w gminie Przykona. - W jej pobliżu Orlen posiada już instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy ok. 57 MW, a kolejne, których moc wyniesie ok. 68 MW, są w budowie. Przejmowana farma fotowoltaiczna ma moc 200 MWp i obecnie trwa jej rozbudowa o kolejne 40 MWh - podkreślono. Po zakończeniu rozbudowy (planowanym na koniec tego roku) będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce.

Ponadto, w ramach podpisanej umowy Orlen przejmie również 13 turbinową lądową farmę wiatrową "Warta" o mocy 26 MW, która powstała w maju zeszłego roku w woj. łódzkim, na zachód od Sieradza.