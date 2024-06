Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów

W treści tego protokołu opublikowanego przez związki zawodowe na mediach społecznościowych, czytamy, że zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ramach budowy osobowego funduszu płac na rok 2024, pomimo „wysoce niesprzyjających warunków rynkowych”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi, przyjmuje prognozę realizacji osobowego funduszu w roku 2024 w wysokości 4 mld 236 mln zł, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w stosunku do bazy roku 2023. – O ile sytuacja spółki pozwoli, to po analizie w czwartym kwartale 2024 roku zarząd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej wypłaty nagrody, bądź premii – czytamy w treści protokołu.

Zarzuty związków zawodowych

Jednak w tym samym dokumencie czytamy także, że strona związkowa uważa, że przyjęcie do realizacji funduszu płac kwoty 4 mld 236 mln zł „nie jest żadną podwyżką”. – Strona społeczna z ogromnym oburzeniem przejęła postawę oraz propozycję zarządu dot. wzrostu wynagrodzeń. Kwota 4 mld, 236 mln zł wynika wprost z porozumienia z 8 lutego 2023 r. i została jednoznacznie zaakceptowana przez strony sporu zbiorowego na poprzednim posiedzeniu mediacyjnym. – czytamy. Strona społeczna stwierdziła, że w wyniku takich propozycji zarządu pracownicy JSW zostaną pozbawieni kwoty około 11 tys. zł w odniesieniu do płacy rzeczywistej, zaś utracą około 30 tys. zł rocznie w porównaniu z rokiem 2023.

Co więcej, związki przypominają, że w październiku 2023 r. poprzedni zarząd poprosił o czas w kwestii przeliczenia wzrostu wspominanego funduszu o 3,4 proc. – Członkowie zarządu w żadnej mierze nie odnieśli się do przeliczanych kwot, a całe spotkanie rozpoczęto od pytania czy zgadzamy, się na zmiany w porozumieniu dotyczącym gwarancji pracowniczych. Strona społeczna odebrała to jako próbę szantażu w kwestii negocjowania podwyżek płac – czytamy w protokole rozbieżności.

Strona społeczna wskazała, że skorzysta z art. 15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. O formie i terminie podjętej akcji protestacyjnej pracodawca ma zostać poinformowany pisemnie. Związkowcy wskazują, że teraz piłka jest po stronie zarządu.

Rosnące wydatki JSW

Po rekordowym 2023 r., sytuacja finansowa spółki nie rysuje w kolorowych barwach w kolejnych miesiącach. Zgodnie z informacjami płynącymi ze spółki, JSW wypłaci z funduszu FIZAN (na tzw. trudne czasy) 200 mln zł, a 1,3 mld zł do końca roku. Pierwsza wypłata nastąpi na początku III kw., a kolejne umorzenie certyfikatów w ramach FIZAN nastąpi pod koniec roku. Pytając skąd takie potrzeby w JSW trzeba także pamiętać, że tegoroczny CAPEX przekroczy 4 mld zł.