Rekordowe wyniki Bogdanki w cieniu żądań podwyżek

Zysk operacyjny wyniósł 839,84 mln zł wobec 200,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 345,18 mln zł wobec 609,97 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 939,29 mln zł w 2023 r. wobec 2 451,72 mln zł rok wcześniej.

- Rok 2023 zakończyliśmy z wieloma górniczymi sukcesami i najwyższymi wynikami finansowymi w całej historii spółki. Umacniamy tym samym pozycję jednego z wiodących dostawców polskiego węgla kamiennego do energetyki zawodowej i jednej z najbardziej efektywnych firm krajowego górnictwa. Bogdanka znajduje się dziś w doskonałej kondycji ekonomicznej, z ustabilizowaną produkcją oraz ambitnymi planami wydobycia na 2024 r.- napisał prezes Kasjan Wyligała, w liście do akcjonariuszy załączonym do raportu. Jak podkreśla, pomimo trudnego początku 2023 r. dla Bogdanki, nie wstrzymano dołowych robót przygotowawczych, czego efektem będzie zwiększenie eksploatacji nowych wyrobisk w przyszłości. Bogdanka zakończyła 2023 r. z produkcją na poziomie 7,1 mln ton węgla handlowego i sprzedażą na poziomie 6,7 mln ton. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce przekroczył 25 proc.

-Ceny te znalazły się w długoterminowych kontraktach, podpisanych z kluczowymi odbiorcami, w tym z Enea Elektrownią Połaniec oraz Enea Wytwarzanie. Jednak działania wojenne Rosji miały też niekorzystny wpływ na prowadzenie biznesu naszej spółki, głównie z powodów logistycznych i inflacyjnych. W ubiegłym roku, nie tylko Bogdanka, ale i cała branża, doświadczała presji płacowych oraz istotnych podwyżek cen materiałów, energii i usług zewnętrznych - podkreślił.

Spółka podała też, że w 2023 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 777,7 mln zł, czyli 83 proc. planu. Z kolei plan na 2024 r. zakłada, że te wzrosną 1,14 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 686,99 mln zł wobec 175,76 mln zł zysku rok wcześniej.