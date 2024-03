Kolejne straty na węglu. Po PGE, miliardowe odpisy raportuje Enea

Ile warta jest Bogdanka? Padła kwota

Ponadto spółka oszacowała wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie oraz wartość posiadanego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka na poziomie 1,4 mld zł. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki LWB w wysokości ok. 77 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok oraz ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie w kwocie ok. 483 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2023 rok.

Wartość 1,4 mld zł jest o tyle ciekawa, że nadal nie rozstrzygnięto kwestii sprzedaży tej kopalni do Skarbu Państwa. W sierpniu 2023 r. Enea otrzymała od Skarbu Państwa (SP) ofertę nabycia pakietu blisko 65 proc. za ok. 1 mld zł. Na początku stycznia ówczesny prezes Enei Paweł Majewski przekazał, że pierwszą ofertę Skarbu Państwa na nabycie kopalni odrzucono. - Analizy pokazują jednoznacznie, że wartość Bogdanki jest wyższa. Czekamy na kolejną ofertę - mówił wówczas Majewski. Obecne kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych nie zabrało głosu w sprawie kontynuacji lub też nie, zakupu udziałów w tej kopalni.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 1,5 mld zł. Zdarzenia wpłyną również na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 2,88 mld zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Grupy Enea o ok. 2,34 mld zł. Dodano, że zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Wpływ prosumentów

Enea przekazała także, że zidentyfikowano konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w sektorze sprzedaży energii obrotu o ok. 624 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok i o ok. 154 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2023 rok. Wskazano, że zwiększenie rezerwy ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych w związku z realizacją umów kompleksowych z prosumentami, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci do 31 marca 2022 r.

Zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 624 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 506 mln zł, jak również na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 154 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 125 mln zł.

Łączny wpływ na wyniki

Łącznie wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 624 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 2,15 mld zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2,03 mld zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 154 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 3,04 mld zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2,46 mld zł.