Obrót na całym rynku sięgnął 2,35 miliarda złotych, z czego blisko 1,84 miliarda przypadło na koszyk blue chipów. Oddech rynku był adekwatny do zmian indeksów i w WIG20 przecenił się komplet spółek, gdy na całym parkiecie spadła cena 49 procent walorów przy 37 procent rosnących i 14 procent bez zmiany ceny. Z perspektywy końca sesji widać, iż od poranka podaż operowała nieco aktywniej niż na poprzednich sesjach, które skończyły się zwyżkami indeksów. W istocie, w pierwszej fazie sesji rynek zdawał posilać się zwyżkami w otoczeniu i próbował budować popyt w sektorze bankowym na dobrym przyjęciu wyników kwartalnych spółki PKO BP, gdy spadki cen metali tworzyły presję na akcje spółki KGHM, która przeceniła się o 3,09 procent razem z ważnym dla indeksów Orlenem przesuniętym na południe o 2,98 procent . Podaż dominowała też na spółkach energetycznych i finalnie indeks sektora stracił dziś 1,24 procent przy cofnięciu indeksu WIG-Banki o ledwie 0,26 procent. Najsłabszym blue chipem okazała się spółka Modivo, która straciła 3,51 procent, gdy akcje Pepco oddały 3,25 procent. Spadkowe rozdanie miało też ciekawe konsekwencje techniczne. Neutralny początek i osuwanie się WIG20 na południe w trakcie sesji spowodowało, iż na wykresie indeksu pojawił się dynamiczny czarny korpus, jakiego indeks nie wyrysował od końcówki czerwca. W istocie, świeca jest pierwszą tego typu od dołka obecnej fali wzrostowej, co samo w sobie staje się sygnałem, iż podaż skutecznie skontrowała i rynek może dojrzewać do korekty umocnienia, które w kilka tygodni dołożyło indeksowi WIG20 kilkanaście procent. Przeciwwagą dla ostrzeżenia przed korektą jest stale aktualne wsparcie w rejonie 4000 pkt, gdzie już dziś widać było aktywność popytu. Dodatkowo, w mocy pozostała też linia lokalnego trendu wzrostowego, która prowadzi kilkutygodniową falę wzrostową. W praktyce, dopiero kolejne sesje pokażą, czy rynek wygasi korektę w okolicach 4000 pkt i wejdzie w konsolidację na półce 4100-4000 pkt.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.