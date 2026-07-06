Ostatnie miesiące z pewnością nie należą do najłatwiejszych dla MicroStrategy. Spółka znalazła się w trudnej sytuacji, ponieważ pod koniec maja zdecydowała się sprzedać 32 BTC, co stoi w sprzeczności ze słynnymi słowami prezesa: „Sprzedaj nerkę, jeśli musisz, ale trzymaj bitcoiny”. Oczywiście 32 BTC to symboliczna kwota w porównaniu z posiadanymi przez spółkę 847 363 BTC, jednak w takich sytuacjach rynek rzadko kieruje się chłodną kalkulacją. Kurs akcji zanurkował do 81,81 dolara, osiągając lokalne minimum 26 czerwca. Przy tej cenie kapitalizacja spółki wynosiła 28,8 mld dolarów. W tym samym czasie wartość posiadanych przez MicroStrategy kryptowalut sięgała około 49,3 mld dolarów, co oznacza, że stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości posiadanych BTC spadł do zaledwie 0,58. Dla porównania, w szczycie hossy w 2025 r. wskaźnik ten wynosił około 2,5. Warto zapamiętać te liczby, gdyby ktoś zapytał, czy rynki są efektywne. Oczywiście nie są, ponieważ rządzą nimi emocje. Tak jak w szczycie hossy akcje MicroStrategy były wyceniane skrajnie wysoko względem posiadanych aktywów, tak obecnie wydają się skrajnie tanie.

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Oczywiście można zbudować narrację, że rynek obawia się płynności spółki lub jej zdolności do obsługi zadłużenia. Warto jednak przypomnieć, że MicroStrategy przetrwała znacznie głębszą bessę w 2022 r., gdy cena bitcoina spadła o ponad 75 proc. Z tego punktu widzenia istnieją argumenty przemawiające za tym, że również obecny okres spółka będzie w stanie przetrwać.