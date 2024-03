Gordon Gekko powiedział w „Wall Street”, że chciwość jest dobra. „Greed is good”. Tak to się najczęściej cytuje. W rzeczywistości – filmowej – brzmiało to: „Chciwość – w braku lepszego słowa – jest dobra”. Tak samo jest z namiętnością. Namiętność – w braku lepszego słowa – pozwala nam się zorientować co do tego, o co chodzi w grach na rynku finansowym.