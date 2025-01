Podczas czwartkowej sesji akcje spółki były wycenione na giełdzie na ok. 684 zł. Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 682,50 zł.

Reklama

Autorzy rekomendacji odnieśli się w raporcie do opublikowanych z końcem 2024 roku prognoz finansowych zarządu na bieżący rok, które zakładają jednocyfrowy wzrost przychodów i wyników grupy. - Zaprezentowana przez spółkę prognoza na 2025 rok zakłada wzrost EBITDA o 9 proc. rok do roku. Spółka zakłada minimalną poprawę w SWW/SOG/SSA, natomiast kontrybutorem do wzrostu ma być SOP (nowy segment wydzielony z SSA, który skonsoliduje biznes roletowy oraz Selt) – zauważają.

Analitycy biura liczą przyspieszenie międzynarodowej ekspansji Grupy Kęty, co ich zdaniem będzie jednym z głównych celów nowej pięcioletniej strategii spółki, która powinna zostać zaprezentowana wiosną tego roku, już pod przewodnictwem nowego prezesa. - Akwizycja Selt i zmiana na stanowisku prezesa jest dla nas sygnałem skupienia większej uwagi na możliwościach rozwoju przez transakcje M&A w kolejnych latach (szczególnie w ramach SSA/SOP). Spodziewamy się także, że oś strategii może stanowić rozwój na rynkach zagranicznych (także poprzez SSA/SOP, gdzie udział eksportu jest relatywni niski na tle SWW/SOG) - uważają.

Zauważają, że spółka jest obecnie handlowana nieco powyżej mediany historycznych wskaźników, ale jednocześnie zwracają uwagę, że jest po sporym programie inwestycyjnym, który daje szansę na budowę wyników w kolejnych okresach. Podkreślają także, że zakładana przez nich stopa dywidendy w 2025 kształtuje się powyżej rentowności 10-letnich obligacji skarbowych a spółka po zamknięciu transakcji przejęcia Selt, będzie miała nadal miejsce w bilansie na dwie podobnej skali akwizycje.

Tekst jest skrótem rekomendacji DM BDM dla Grupy Kęty. Jej autorem jest Krzysztof Pado. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 2 stycznia, o godz. 8:15.