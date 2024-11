Czytaj więcej Firmy Amica chce wrócić do zysków Nowa strategia producenta AGD zakłada między innymi wzrost sprzedaży na poziomie 3 proc. w 2027 roku oraz powyżej 7 proc. w latach 2030+. Ponadto spółka chciałaby wypłacać do 35 proc. osiąganego zysku netto w formie dywidendy.

- „Uważamy zatem, że rynek nie powinien się martwić o zdolność Grupy do obsługi zadłużenia i bieżących zobowiązań, a sytuacja finansowa wydaje się o wiele stabilniejsza niż w przypadku innych spółek przemysłowych, działających w sektorach doświadczających recesji z powodów makroekonomicznych” – wyjaśniają w dokumencie.

Ich zdaniem 2025 r. zapoczątkuje proces stopniowej odbudowy popytu na sprzęt AGD w Europie. Sprzyjać temu będzie utrzymujący się silny rynek pracy, powrót płacy realnej do wzrostów czy rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Wg prognoz dostępnych w serwisie Bloomberg konsensus zakłada ożywienie gospodarcze w gospodarce niemieckiej w następnych dwóch latach, które będzie sprzyjać koniunkturze w całej Europie. Również jeśli spojrzymy na kształtowanie się realnych depozytów gospodarstw domowych widać regularną odbudowę oszczędności, również na tle wynagrodzeń, co przybliża do momentu wzrostu skłonności do konsumpcji. Pierwsze jaskółki widać już chociażby w polskim indeksie wyszukiwań AGD w Google Trends, który notuje wzrosty od lipca.

Noble Securities zwraca uwagę, że wymagająca sytuacja rynkowa skłoniła zarząd do istotnego ograniczenia inwestycji kapitałowych. Analitycy spodziewają się, że nakłady w 2024r. nie przekroczą 46 mln zł wobec prawie 72 mln zł przed rokiem. Grupa koncentruje się obecnie na automatyzacji i cyfryzacji, a sztandarowym projektem jest wymiana platformy ERP na nowoczesny system S/4HANA.