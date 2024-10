Ulubiona lektura Warrena Buffetta czytana na nowo

Buffett destyluje istotę nauk Grahama

W eseju umieszczonym na końcu książki Buffett destyluje istotę nauk Grahama: „kupowanie biznesu, a nie akcji”. Wszystko inne to tylko spekulacja.

Niestety, ludzka natura sprawia, że trudno kupić biznes, a nie akcje. Dlatego Graham przedstawia konkretne postawy, które trzeba przyjąć, aby być kontrarianinem, wystarczająco sprawnym technicznie, by dostrzec oszustów i sztuczki księgowe, konsekwentnym w swoich opiniach, aby ignorować nieustanne gadanie „Pana Rynku”, bardziej skłonnym do stosowania ilościowego podejścia „ochronnego” do analizy papierów wartościowych niż jakościowego podejścia „predykcyjnego”, oraz zawsze kalkulować „margines bezpieczeństwa”- „centralną koncepcję inwestowania”.

W końcu - niemal słyszymy westchnienie Grahama -„ Inteligentny inwestor” oferuje konkretne strategie.

Graham nigdy nie nazywa siebie „inwestorem wartościowym”, ale jego rady zawsze sprowadzają się do tego: sceptycyzm wobec technologii i akcji wzrostowych; preferencja dla „okazji cenowych”; „rozwiązanie” w akcjach wypłacających dywidendę w sektorze „światła i energii”; ostrzeżenie przed „nowymi emisjami” (tj. IPO).

„Nawet jeśli znajdzie się jedną lub dwie emisje, które przejdą surowe testy jakości i wartości,” pisze, „prawdopodobnie złym pomysłem jest angażowanie się w taki biznes.”

Trudno o zakorzenione wartości

Obecnie żyjemy w epoce, w której dorośli noszą piżamy w samolotach, a wiadomości czerpią z TikToka. To nie oznacza, że ludzie są dziś gorsi, a dawniej byli wspaniali.