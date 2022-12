Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w listopadzie o 17,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 17,9 proc. w październiku – oszacował wstępnie GUS. Nie licząc lutego, gdy w życie weszła tzw. tarcza antyinflacyjna, to pierwszy spadek inflacji nad Wisłą od połowy 2021 r.

Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści spodziewali się przeciętnie wyniku na poziomie 18 proc. To pierwszy przypadek od połowy 2021 r., gdy inflacja okazała się niższa od oczekiwań większości ekonomistów. Co więcej, zaskoczyła (choć tylko minimalnie) nawet największych optymistów (patrz tabela). W comiesięcznej ankiecie „Parkietu” takiej niespodzianki nie było od czterech lat.

Wzrost cen traci energię

Do wyhamowania inflacji w największym stopniu przyczynił się wolniejszy wzrost cen nośników energii: wyniósł 36,8 proc. rok do roku, najmniej od lipca, po 41,7 proc. w październiku i ponad 44 proc. we wrześniu. W stosunku do poprzedniego miesiąca nośniki energii minimalnie potaniały. To prawdopodobnie efekt korekty cen na rynku opału.

Wolniejszy był w listopadzie także wzrost cen na stacjach benzynowych. Paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 15,5 proc. rok do roku, po 19,5 proc. w październiku. Nie licząc lutego to najmniejsza zwyżka cen w tej kategorii od marca 2021 r.

Ponownie przyspieszył natomiast wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, który sięgnął po 22,3 proc. rok do roku po 22 proc. w październiku.

Na Zachodzie zmiana

Wstępne dane Eurostatu wskazują, że także w strefie euro w listopadzie inflacja wyraźnie zwolniła. Mierząc wskaźnikiem HICP, wyniosła 10 proc. rok do roku po 10,6 proc. w październiku. Pazury traci tam również inflacja bazowa nieobejmująca cen energii i żywności. W minionym miesiącu utrzymała się bowiem na poziomie 10 proc. rok do roku.

W Polsce, jak szacują ekonomiści po środowych danych GUS, inflacja bazowa ponownie przyspieszyła: z 11 proc. w październiku do 11,3–11,5 proc. w listopadzie. – Taki obraz inflacji jest daleki od optymistycznego - komentuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK. Uporczywie wysoka inflacja bazowa sugeruje bowiem, że tempo opadania inflacji ogółem od marca 2023 r. będzie powolne. Wcześniej jednak wzrost cen ponownie przyspieszy za sprawą wygaszenia części tarczy antyinflacyjnej oraz solidnej podwyżki płacy minimalnej. Większość ekonomistów uważa, inflacja osiągnie szczyt w okolicy 20 proc. w lutym. Prognozy dotyczące jej poziomu na koniec 2023 r. są rozbieżne: wynoszą od 6 do 10 proc.

