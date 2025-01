Grupa Pracuj: spadek udziału ofert pracy w branży IT

Dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj Rafał Nachyna zwrócił uwagę, że w 2024 roku cały rynek zanotował spadek udziału ofert pracy w branży IT.

"To, co jest jednak pozytywnym zjawiskiem, to fakt, że spadki w tym sektorze wyhamowały i widać już pierwsze oznaki ożywienia i choć trudno w tym zakresie mówić jeszcze o trwałej, czy stabilnej sytuacji, to dostrzegamy pewne pozytywne trendy. W tym sektorze, jeśli dochodzi do redukcji liczby ofert, to w dużym stopniu dotyczy stanowisk dla osób z mniejszym doświadczeniem, co może wynikać z kilku czynników, takich jak rosnąca automatyzacja procesów, zmiany w strukturze organizacyjnej firm oraz większa efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi" - wskazał Nachyna w komentarzu dla ISBnews.

Podkreślił, że pomimo tych zmian sektor IT wciąż oferuje wiele atrakcyjnych możliwości zawodowych, szczególnie dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

"Rynek pracy nadal poszukuje kandydatów z wykształceniem, unikalnymi umiejętnościami i doświadczeniem w nowoczesnych technologiach. Dla takich osób dostępne są liczne oferty pracy, co świadczy o nieustającym zapotrzebowaniu na talenty w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analiza danych czy rozwój oprogramowania. Dynamiczny rozwój technologii oraz inwestycje w innowacje sprawiają, że branża IT nadal pozostaje kluczowym sektorem gospodarki, oferującym stabilne i perspektywiczne możliwości rozwoju kariery zawodowej" - ocenił dyrektor.

Z raportu wynika, że na znaczeniu zyskuje praca stacjonarna - możliwość pracy w takim modelu pojawiła się w 64% wszystkich ofert opublikowanych w serwisie.

"Niezmiennie popularnym modelem pozostaje praca hybrydowa, która łączy elastyczność z oczekiwaniami pracowników dotyczącymi równowagi między życiem zawodowym a prywatnym - w minionym roku pojawiła się jako jeden z możliwych modeli pracy w 23% wszystkich ofert w serwisie Pracuj.pl" - wskazano w raporcie.