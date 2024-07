Przybyło ofert pracy. Kogo najbardziej szukają firmy?

Magazynierzy, pracownicy produkcji, kasjerzy-sprzedawcy oraz przedstawiciele handlowi – to oni byli w zeszłym miesiącu najczęściej poszukiwanymi kandydatami do pracy. Zwiększony popyt na tych pracowników sprawił, że liczba ofert zatrudnienia opublikowanych w czerwcu na portalach rekrutacyjnych i w mediach społecznościowych w Polsce przekroczyła 278,4 tys., co oznacza ponad 6-proc. wzrost w porównaniu z majem i najlepszy wynik w tym roku – wynika z analizy agencji zatrudnienia Adecco Group, którą „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Wspólną cechą łączącą tych najbardziej potrzebnych dziś firmom pracowników łączy rodzaj wykonywanej pracy. To praca fizyczna, której rosnące znaczenie widać także w udostępnionym „Rzeczpospolitej” a ogłaszanym w czwartek, raporcie czołowego portalu rekrutacyjnego, Pracuj.pl.

Jakich pracowników szukają firmy

W pierwszym półroczu 2024 r oferty dotyczące pracy fizycznej stanowiły już 16 proc. wszystkich dostępnych tam ogłoszeń, podczas gdy w I połowie zeszłego roku ich udział wynosił 10 proc. W rezultacie pracownicy fizyczni są już drugą najczęściej poszukiwaną grupą kandydatów na Pracuj.pl – po specjalistach od sprzedaży, do których kierowano w I półroczu br. 19 proc. ofert.

– Popyt na pracowników fizycznych w takich branżach, jak budownictwo, logistyka czy produkcja, rośnie – podkreśla Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj, właściciela Pracuj.pl.

Ten wzrost jest jeszcze bardziej widoczny przy porównaniu liczby ogłoszeń; w pierwszym półroczu br. kandydaci do pracy fizycznej mieli do wyboru ponad 62 tys. ofert na Pracuj.pl, czyli prawie o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. I byli jedyną grupą pracowników, która w tym czasie odnotowała taki wzrost, przy ogólnym spadku liczby dostępnych ogłoszeń. Jak wynika z danych Pracuj.pl, w I półroczu br. kandydaci mieli tam do wyboru 396 tys. ofert pracy, prawie o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. To efekt spadku widocznego niemal we wszystkich dużych kategoriach, na czele z finansami i IT, gdzie spadki liczby ogłoszeń wyniosły ok. 40 proc.