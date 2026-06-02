Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki giełdowe zyskały już na SAFE.

Które firmy mogą liczyć na kolejne kontrakty.

Jak reagują kursy beneficjentów.

Jaka jest wartość SAFE.

Podczas poniedziałkowej sesji indeksy na GPW lekko spadały. Ale kilka spółek się wyróżniało. Najlepiej radziły sobie Lubawa, Comp i Atende. Każda rano notowała wzrosty rzędu 20 proc. Po południu akcje Lubawy wyceniano na 11,7 zł po wzroście o 27 proc. Atende drożało o 18 proc. do 3,6 zł, a Comp o 20 proc. do 94,9 zł.

Atende, Comp i Lubawa

W piątek po sesji na rynek trafiła informacja o tym, że Enigma Systemy Ochrony Informacji, spółka zależna Compu, działająca jako lider konsorcjum wraz z Atende, Siltec oraz API Smart podpisała dwie umowy z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Łączna wartość obu umów wynosi 910,5 mln zł. Zostały zawarte w ramach programu SAFE i dotyczą dostawy modułów kontenerowych centrów danych spełniających specyficzne wymagania. Umowy przewidują dostawy wraz ze szkoleniem personelu począwszy od 2027 r. do 2030 r. oraz wsparcie gwarancyjne realizowane do 31 grudnia 2031 r.

Poprosiliśmy spółki o komentarz.

– Na tę chwilę udział Atende w projektach będących przedmiotem umów zawartych przez konsorcjum, którego członkiem jest Atende, w ramach SAFE wynosi kilka procent wartości tych projektów. W ocenie zarządu skala udziału Atende nie stanowiła podstaw do publikacji odrębnego komunikatu dotyczącego tych umów – informuje Dariusz Niedziółka, dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich. Dodaje, że Atende pozostaje aktywnie zaangażowane w działania związane z SAFE i pracuje nad udziałem w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych w jego ramach.

Wycena rynkowa Atende, po poniedziałkowych wzrostach, przekracza 130 mln zł. Z kolei Comp jest wyceniany na prawie 1,9 mld zł. Najnowsza informacja dotycząca SAFE była już drugą, w której Comp został wymieniony jako beneficjent. W zeszłym tygodniu zależna Enigma zawarła umowę na dostawę rozwiązań kryptograficznych wartą prawie 274 mln zł. Comp zasygnalizował wtedy, że liczy na kolejne kontrakty w ramach SAFE. Zasygnalizował też możliwość przekroczenia prognozy celów EBITDA i transferu do akcjonariuszy na 2027 r. oraz 2028 r. o ponad 10 proc. Przepływy pieniężne z tej umowy pojawią się od 2027 r.

– W Compie skala umów jest znacznie większa niż zakładaliśmy, więc nasze dotychczasowe prognozy i wycena wymagają korekty w górę. Co do kierunku rekomendacji to mieliśmy już pozytywną dla Compa. Zgadzamy się zasadniczo ze skalą reakcji rynku na umowy dotyczące szyfratorów i mobilnych centrów danych – komentuje Dominik Niszcz, analityk Trigon DM.

W najnowszych raportach dotyczących SAFE wymieniono też Lubawę i to właśnie dlatego jej akcje w poniedziałek tak mocno drożały. W sobotę Agencja Uzbrojenia zawarła szereg umów dotyczących zamówień dla wojska. Wśród nich znajduje się umowa na dostawę systemów maskowania Patriotów produkcji konsorcjum złożonego z firm Miranda, Lubawa i Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Kto może zarobić na SAFE

Polska w zeszłym miesiącu, jako pierwsza w UE, podpisała umowę z KE dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach SAFE. Rząd deklaruje, że prawie 90 proc. środków trafi do firm krajowych.

W maju na stronie rządowej, dedykowanej SAFE, pojawiła się lista najważniejszych przedsiębiorstw i regionów, które mogą zyskać poprzez inwestycje programu. Na mapie znalazło się kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski. Wśród beneficjentów są m.in. PGZ, WB, Creotech Instruments, Cognor, Iceye Polska, Lubawa, Mesko, Rosomak, H. Cegielski, Nitro-Chem, Huta Stalowa Wola, WZU z Grudziądza, ZM Bumar-Łabędy, Teldat, Cenzin, Stomil Poznań, Jelcz, Gamrat, Huta Częstochowa, Belma i Ponar. Trzy spośród tych firm są notowane na giełdzie – to Cognor, Creotech i wspomniana już Lubawa.

W ostatnich tygodniach najlepiej w tym gronie radziły sobie akcje Creotechu – zarówno spółki matki, jak i zależnego Creotechu Quantum. Ich kursy są rekordowo wysoko, choć na razie nie pojawiły się informacje, które mogłyby te wzrosty uzasadniać.

Na wzroście wydatków na zbrojenia powinny również skorzystać takie spółki jak Niewiadów, Protektor czy Arlen.

W czwartek zawartych zostało pierwszych 40 umów w ramach programu SAFE w Polsce. To tzw. zamówienia single procurement, które miały zostać podpisane do 30 maja i opiewać łącznie na kwotę około 100 mld zł.

Wśród beneficjentów SAFE są również spółki, które rozważają debiut na giełdzie, takie jak Ponar czy WB.

28 maja WB Electronics zawarło ze Skarbem Państwa trzy umowy na dostawę wyrobów o przeznaczeniu wojskowym oraz usług szkoleniowych. Umowy będą realizowane w latach 2026–2030 w ramach SAFE. Łączna wartość kontraktów wynosi 11,7 mld zł netto. Z kolei 30 maja zawarta została umowa o wartości ponad 13,5 mld zł netto na dostawę amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Jej stronami są Skarb Państwa (Agencja Uzbrojenia) oraz konsorcjum PGZ-Amunicja. Konsorcjum tworzą: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider), Dezamet, Mesko, Nitro-Chem, Gamrat oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma.