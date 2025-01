Jak nie święty Mikołaj, to może chociaż efekt stycznia?

Jak na razie inwestorzy krajowi nie mogą narzekać. Pierwsze dwie sesje roku warszawska giełda zamknęła na plusie. Przed weekendem poza wspomnianym WIG20, WIG zyskał 0,6 proc., mWIG40 1,1 proc., a sWIG80 0,7 proc. Przed długim weekendem obroty spadły o ok. 10 proc. do 1,02 mld zł. Z tego ok. 710 mln zł przypadło na WIG20. Wskaźnik w górę ciągnęły banki, PGE i JSW oraz CD Projekt. Dziewięć walorów z 20 spadało. Najwięcej traciły Allegro, Orange Polska i Budimex. WIG20 oddalił się na koniec dnia o 37 pkt od 2200 pkt.

Reklama

Co ciekawe nasze wskaźniki szły w górę nie oglądając się na wyniki sesji w RFN, gdzie DAX stracił w piątek 0,6 proc. Jeszcze gorzej wypadł CAC 40 zniżkując o 1,5 proc. FTSE 250 oddał w piątek 0,2 proc. Przed weekendem szaleństwo zakupów wróciło na parkiety USA. S&P 500 zyskał 1,3 proc., a Nasdaq Composite 1,8 proc. Nastroje poprawił ostatni odczyt wskaźnika ISM dla przemysłu. Mimo to wszystkie główne indeksy odnotowały w poprzednim tygodniu niewielkie spadki, a S&P 500 miał trzecią tygodniową stratę w ciągu ostatnich czterech lat.

W poniedziałek do gry wróciły na całego wielkie pieniądze, czyli pieniądze Amerykanów. Po rozpoczęciu sesji w USA po wahaniu do zwyżek ruszyły giełdy europejskie. Królował… CAC 40 ze zwyżką o 2,2 proc., DAX zyskał 1,5 proc. a FTSE 250 skromne 0,1 proc. Nasdaq Composite, kóry w ciągu dnia przekroczył 20000 pkt na zamknięciu opadł do 19865 pkt, zyskując 1,2 proc., S&P 500 przed 18.00 przekroczył 6000 pkt, ale na zamknięciu zyskał tylko 0,6 proc. notując 5975 pkt. W górę szły akcje producentów chipów. Impuls dał Microsoft, który poinformował, że planuje przeznaczyć 80 mld USD na rozwój centrów danych w oparciu o sztuczną inteligencję. Wzrostom pomogły też doniesienia prasowe, że Trump hamuje swoje zapędy dotyczące ceł i będzie je nakładał na kluczowe dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego sektory, a nie „hurtowo” na kraje, jak wcześniej mówiono. Trump tym doniesieniom zaprzeczył. Ale ziarno niepewności zostało zasiane…

Rajdu św. Mikołaja nie było i w USA. Według BofA to źle wróży notowaniom w pierwszym miesiącu roku. W latach bez rajdu styczeń ma 52 proc. szans na spadki, ze średnią zniżką o 0,29 proc. Pożyjemy, zobaczymy…

We wtorek w Azji przeważają zwyżki. Po poniedziałkowym spadku o 1,5 proc., Nikkei 225 zyskał 2 proc. Najgorzej wypada Hang Seng – spadek o 1,6 proc.