Piotr Neidek, BM mBanku

Nikkei 225 wciąż pozostaje poniżej psychologicznego progu 40000 punktów. Indeks znajduje się w podobnym układzie co miesiąc temu. Wówczas tokijski benchmark, po nieudanej próbie sforsowania oporu, wszedł w okres kilkunastodniowego marazmu. Dzisiaj na azjatyckich parkietach dominuje zieleń, jednakże otoczenie zewnętrzne nie pobudziło byków z Kraju Kwitnącej Wiśni. Z rocznego denka zawraca KOSPI (+2,3%), a w Szanghaju inwestorzy mierzą się z listopadowym szczytem. Natomiast w Hongkongu z wysokiego otwarcia niewiele już zostało. O godzinie 6.00 Hang Seng Index zyskiwał 1,2% i do otwarcia tracił 400 punktów.

Kontrakty na niemiecki indeks zahaczyły wczoraj o 20500 punktów, lecz dzisiaj popyt wydaje się być bardziej wycofany. Indeks od kilku dni jest wykupiony, co generuje ryzyko korekty ostatniej zwyżki. Wsparciem na najbliższe dni jest 19568 pkt, czyli dosyć odległy poziom. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, bykom po wybiciu historycznych szczytów, zazwyczaj brakowało paliwa do kontynuacji wzrostów. Tym razem może być inaczej, ale w drugiej linii ponownie niedźwiedzie zaakcentowały swoją obecność. mDAX wyrysował w poniedziałek objęcie.

Impet hossy w USA zaczął przygasać. Nasdaq Composite nie zdołał zaatakować psychologicznej bariery 20000 punktów. Spadek o 0,6% nie przekreśla szans na wybicie 20000 pkt, ale po piątkowym wykupieniu rośnie ryzyko korekty. Tym bardziej, że na rynku kryptowalut szarża byków wyhamowała. Nastroje nadal są dobre, ale zatrzymanie bitcoina na granicy 100000 USD działa na psychologię inwestorów. Na szerokim rynku także widać lekkie ochłodzenie klimatu. S&P 500 (-0,6%) nie poprawił rekordów i przerwał linię lokalnego trendu wzrostowego. Niby nic złego się jeszcze nie stało, ale niedźwiedzie mogą spróbować wykorzystać ten fakt na swoją korzyść.

Coraz więcej czerwieni widać w rodzinie DJ-ów. Indeks użyteczności publicznej DJUA stracił 1,6% i pogłębił grudniowe spadki do 5,5%. Transportowy benchmark DJTA oddala się od historycznych szczytów i za ten miesiąc może pochwalić się wynikiem -4,6%. Ostatni raz tak słabo było w kwietniu, ale tym razem przecena tłumaczona jest potrzebą korekty ostatniej zwyżki. Najlepiej sprawuje się DJIA, ale poniedziałkowe spadki to już trzecia z rzędu przecena. Obecność trzech czarnych kruków nie pomaga bykom.

Drugą sesję z rzędu WIG blokowany jest pod ruchomym oporem. Mowa o średniej dwustusesyjnej, która w przypadku indeksu szerokiego rynku nadal się wznosi. Jednakże dla WIG20 wskaźnik ten pozostaje w trendzie spadkowym, co z podręcznikowego punktu widzenia jest sygnałem końca hossy. Biorąc jednak pod uwagę wypłacone dywidendy okazuje się, że indeks dwudziestu największych spółek i jego średnia, wskazują na rynek byka. Sygnały się znoszą, zatem brakuje twardych wskazań dla GPW.

Jak na razie jedynie mWIG40 odrobił pracę domową i wrócił przetestować wyłamaną linię trendu spadkowego. Jednakże wczorajsze spadki o 0,5% mogą okazać się zaproszeniem dla niedźwiedzi do mocniejszej kontry. Benchmark średnich spółek wycofał się spod średniej dwustusesyjnej. Na dziennym wykresie pojawiła się formacja objęcia. A wszystko to w strefie wyznaczonej przez zniesienie Fibonacciego 61,8% poprzedniej zniżki. Do byków została wysłana wiadomość. Jeżeli chcecie potwierdzić swoją siłę i gotowość do odwrócenia średnioterminowej tendencji, dzisiaj do wybicia jest 6258.34 punktu.