Św. Mikołaj szybko uciekł z GPW. Energetyka znów balastem

Po wczorajszej historycznej sesji na DAX i spokojnej sesji w Stanach Zjednoczonych, na giełdach utrzymuje się byczy nastrój, futuresy mają kolor zielony, co może być optymistycznym prognostykiem przed dzisiejszym otwarciem warszawskiego parkietu.

WIG w podobnym układzie jak miesiąc temu

Piotr Neidek, BM BDM

Zawirowania wokół stanu wojennego w Korei zmusiły inwestorów do wycofania części swoich aktywów. KOSPI (-2%) jest dzisiaj najmocniej spadającym indeksem w Azji. Czerwień widać także w Sydney, ale jej odcień jest dosyć blady. Kwadrans po godzinie 6:00 na większości parkietów dominują jednak optymistyczne nastroje. Najmocniej rośnie Jakarta Composite Index (+1.5%), który w dwie sesje odrobił już połowę tego, co stracił w ubiegłym miesiącu. Na północ próbują wyrwać się chińskie indeksy, jednakże popyt wciąż nie może dojść do głosu. Zieleń z Hong Kongu kontrastuje się z czerwienią z Szanghaju. Na plusie są kontrakty na miedź i po wczorajszym podbiciu, tym razem byki rozdają karty.

Kontrakty na DAX zadomowiły się powyżej psychologicznej strefy 20000 punktów. Rajd byków nie napotkał jak na razie oporu ze strony podaży. Niedźwiedzie odpuściły sobie obronę 20k, co nie oznacza, że się poddały. Druga i trzecia linia Deutsche Boerse nadal nie może zebrać się do wzrostów. sDAX pozostaje poniżej zeszłomiesięcznych maksimów a mDAX utknął w strefie oporu 26.5k. Bliski wybicia kilkumiesięcznych szczytów jest londyński FTSE100. Po drugiej stronie zestawienia europejskich indeksów pozostaje CAC40. Giełda w Paryżu nie może się wykaraskać z problemów, jakie sprawiają jej polityczne zawirowania. Wczoraj indeks miał okazję zakończyć dzień na mocnym plusie, ale skończyło się wynikiem +0.3% i spadającą gwiazdą. Temat G&R pozostaje wciąż aktualny i do aktywacji formacji niewiele już brakuje.

Nasdaq Composite zaliczył kolejny rekord wszechczasów. Małymi krokami indeks zbliża się do psychologicznej bariery 20000 punktów. Niemieckiemu indeksowi przebicie się przez 20k zajęło trochę czasu i poprzedzone zostało średnioterminową konsolidacją. W przypadku jankeskiego benchmarku momentum jak na razie sprzyja bykom. Brakuje wyprzedania, co także utrudnia zadanie akcyjnym niedźwiedziom. Oporów brak, pozostają jedynie psychologiczne wartości właśnie jak 20k.

S&P500 w ciągu sesji nie zdołał przebić się przez poniedziałkowe maksima. Jednakże bykom udało się wypchnąć historycznie wysokie zamknięcie o dwa oczka wyżej. Wtorkowa sesja jest trzecią z rzędu, w ramach której indeks utrzymuje się powyżej progu 6000 punktów. Pod kreską zameldował się jednak DJIA(-0.2%), ale do kluczowego wsparcia 42.9k wciąż jest sporo miejsca. Problem z kontynuacją zwyżki miał także Russell2000 oraz DJTA. Transportowy indeks wykonał już cały zasięg wzrostów liczony wg wyłamanego prostokąta. Jednak sufit z 2021 r. nadal stanowi wyzwanie dla ww. benchmarku.