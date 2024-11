WIG20 bliżej 2200 pkt. Pora na wzrosty?

Tydzień pod kreską zaliczył WIG20USD (-1,4%), mimo że podstawowy benchmark rzutem na taśmę finiszował na plusie. WIG20 wyrysował młotek doji. W sierpniu podobna formacja zatrzymała na jakiś czas spadki. W marcu 2023 r. przyczyniła się do uformowania kolejnej fali hossy. Natomiast w październiku 2022 r. wykuła denko bessy i zapoczątkowała bardzo silny ruch wzrostowy. Jednocześnie została przetestowana średnia dwustutygodniowa MA200_w. Historycznie nie jest to zbyt wiarygodny wskaźnik dla WIG20, ale może tym razem pomóc akcyjnym bykom. Jest o co walczyć, gdyż wg kanału niedźwiedzie mają otwartą furtkę w kierunku październikowej podłogi z ubiegłego roku.

Miniony tydzień przyniósł wiele emocji krajowym inwestorom

Arkadiusz Banaś, BM Alior Banku

Główny indeks warszawskiej giełdy WIG20 wyznaczył we wtorek tegoroczne minima spadając od szczytu hossy w maju o 20%. Pogorszył się nastawienie do krajowych banków, osłabiał się polski złoty, a w tle spływały niepokojące informacje o charakterze geopolitycznym. Niewielkim pocieszeniem dla strony popytowej może być jednak fakt, że w ujęciu tygodniowym indeksowi największych spółek udało się zaliczyć nieznaczny wzrost (o 0,2%), a to za sprawą trzech z rzędu wzrostowych sesji w drugiej połowie tygodnia. Pytanie pozostaje otwarte, czy wtorkowy dołek rzeczywiście zasygnalizował odwrócenie spadkowego trendu, czy następujące po nim zwyżki były jedynie odreagowaniem i należy spodziewać się pogłębienia spadków.

Mimo tej niepewności perspektywy na otwarcie dzisiejszej sesji są relatywnie pozytywne. Na moment sporządzenia raportu (godz. 8:00) kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy zwyżkują po ok. 0,5%, solidne zwyżki obserwowane są także na giełdach azjatyckich (oprócz Chin i Hongkongu, gdzie główne indeksy utrzymują niewielkie spadki). Ponadto polski złoty umacnia się do głównych walut. Za nami także dynamiczny spadek rentowności amerykańskich długoterminowych obligacji skarbowych (z 4,41% do 4,33%), co w teorii powinno wspierać atrakcyjność rynków akcji.

W dzisiejszym kalendarium publikacji makroekonomicznych brak ważnych, cenotwórczych wydarzeń. Dla krajowych inwestorów najciekawsze będą zapewne październikowe odczyty danych gospodarczych z Polski (dynamiki produkcji