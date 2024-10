Byki na GPW próbują walczyć. W USA rośnie przedwyborcza nerwowość

Dziś ważny dzień w kalendarium makroekonomicznym. Opublikowane zostaną wyczekiwane wstępne dane o wskaźnikach PMI w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. Z krajowej perspektywy najistotniejsze będą indeksy dotyczące sytuacji w sektorze przemysłowym w Europie Zachodniej. W poprzednich miesiącach PMI dla sektora przetwórczego w strefie euro był znacząco niższy od granicznego poziomu 50 pkt oddzielającego wskazania recesyjne od tych oznaczających ekspansję w branży. Z kolei motorem wzrostu aktywności w USA pozostają usługi – indeks PMI dla tego sektora wyniósł we wrześniu 55,4 pkt. W strefie euro również branże usługowe wiodą prym, jednak i one łapią zadyszkę. We wrześniu co prawda wskaźnik PMI wciąż przekraczał poziom 50 pkt, jednak był on tylko nieznacznie wyższy od tego poziomu (50,5 pkt.).

Najbliższe dni będą kluczowe również na krajowym rynku akcji. Wyczekiwany debiut Żabki nie przyniósł oczekiwanej poprawy nastrojów na GPW, a nawet po części je pogorszył. Dodatkowo pojawiły się słabsze dane miesięczne z krajowej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), co jest kolejnym potwierdzeniem, że nie rośnie ona w takim tempie jak oczekiwano na początku roku. Ożywienie gospodarcze wraz z atrakcyjnymi wycenami na GPW miało być filarami hossy w bieżącym roku. Dodatkowo na horyzoncie mamy zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych, które generują globalny czynnik niepewności. Krajowy rynek akcji dyskontuje ryzyko polityczne i wydaje się, że przez następne dwa tygodnie nie odwrócimy tej relatywnej słabości. Co prawda trwa sezon wyników spółek za oceanem, ale to ma pozytywny wpływ raczej na tamtejszą giełdę. Podczas wczorajszej sesji WIG20 naruszył poziom 2250 pkt i zbliżył się do wsparcia w okolicy 2200 pkt., które wyznacza sierpniowe minimum. Jego obrona wydaje się kluczowa – w negatywnym scenariuszu spadki mogą zatrzymać się dopiero w okolicy 2000 pkt.

Nerwowo na rynku walutowym, dobre wyniki Tesli

Kamil Cisowski, DI Xelion

Środowa sesja w Europie ponownie miała raczej spadkowy charakter, spośród głównych indeksów na plusie zamknął się tylko IBEX (+0,27%). Korekty pozostałych nie były wielkie, najsłabsze FTSE100 spadło o 0,58%, najlepiej zachowujące się FTSE MiB o 0,10%, co nie zmienia faktu, że październikowe wzrosty zaczynają się niebezpiecznie kurczyć. Kurs EURUSD wyznaczył wczoraj nowe dołki, rano notowany jest w okolicy 1,0790, co sprawia, że sytuacja na rynku walutowym wydaje się coraz bardziej niepewna. Jej najważniejszym symptomem jest bardzo gwałtowny wczorajszy wzrost kursu USDJPY, który wywołał już próbę werbalnej interwencji japońskiego ministra finansów, Katsunobu Kato. Trwające od początku miesiąca niemal nieprzerwane wzrosty dolara umacniają nas w tezie, że pomimo naszych obiekcji co do wycen, amerykański rynek akcji będzie się w 4Q2024 zachowywał lepiej niż pozostałe.

WIG20 wzrósł w środę o 0,26%, mWIG40 o 0,02%, a sWIG80 spadł o 0,23%. O 3,37% spadał KGHM, co odpowiadało mniej więcej przecenie srebra, ale nieco zaskakiwało w kontekście zaledwie procentowych spadków miedzi. Negatywne kontrybucje pozostałych ośmiu spółek głównego indeksu, które się przeceniały, nie były jednak wielkie i wzrosty „wielkiej trójcy” sektora finansowego wystarczyły, żeby WIG20 zamknął się powyżej poziomu neutralnego – Pekao zyskało 1,99%, PZU 1,50%, a PKO 1,04%. Wśród średnich spółek bardzo zły wtorek odreagowywały lekko CCC (+1,59%) i ING (+0,58%), problemem były natomiast InterCars (-2,54%) i Benefit (-3,18%).

S&P500 spadło w środę o 0,92%, a NASDAQ 1,60%. Przecena nie była raczej efektem publikowanych przed sesją raportów, dobrze wyglądało szczególnie AT&T (+4,60%). Wiele wskazuje, że ujrzeliśmy po prostu lekkie echo zwyczajowej przedwyborczej zmienności. Bloomberg wprawdzie dalej twierdzi, że wyścig wyborczy w USA będzie „nadzwyczaj wyrównany”, ale już nawet WSJ pisze rano o tym, że w przeprowadzonym przez gazetę sondażu Trump prowadzi nawet na poziomie „popular vote”. Platformy bukmacherskie dają Harris mniej niż 40% szans na zwycięstwo. Jesteśmy nieco zaskoczeni tym, jak negatywny wpływ prognozowane zwycięstwo Trumpa ma na rynek długu, rentowności obligacji 2-letnich sięgnęły wczoraj niemal 4,10%, a 10-letnich przekroczyły 4,25%.