WIG20 najwyżej w październiku. Pora na Żabkę

Ale to było za dużo i do końca sesji spadał. Dzień zamknął wzrostem o 0,8 proc. (2341 pkt). To dobry wynik, ale gorszy niż na przykład FTSE 250, który dodał 0,9 proc. DAX i CAC 40 nie dały rady pokonać zamknięć z wtorku i spadły odpowiednio o 0,2 i 0,4 proc. Wracając jeszcze do Warszawy, średnie firmy zyskały 0,3 proc., a małe 0,2 proc. Uwaga, obroty akcjami na GPW wzrosły do 2,064 mld zł, czyli o 94 proc.! Z tego 1,8 mld zł przypadło na WIG20. Czyżby inwestorzy zaczęli znów inwestować pieniądze, które wróciły z IPO Żabki? To co dopiero będzie się działo dzisiaj…

„Problemem zwyżki jest również fakt, iż rynek wyprzedzał najważniejsze wydarzenia tygodnia na świecie, którymi będą czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego, dane makro z USA oraz kolejne wyniki kwartalne spółek, w tym Netfliksa i Taiwan Semiconductor Manufacturing. Z perspektywy technicznej sesja nie przyniosła poważniejszych zmian. Wprawdzie wyjście WIG20 w rejon 2340 pkt jest kolejną próbą oddalenia się indeksu od poziomu 2300 pkt, który w ostatnim czasie pełnił rolę punktu równoważenia się podaży z popytem, ale w szerszej perspektywie patrząc indeks pozostał w konsolidacji granej od kilku tygodni. Zwyżki nie starczyło też do przełamania linii prowadzącej korektę. W efekcie, technicznie zorientowani gracze stale mogą czekać na ruch rynku, który przesądzi o wyniku zamknięcia wykresu WIG20 między linią korekty i naruszoną linią trendu hossy” – uważa Adam Stańczak z DM BOŚ.

Na rynkach amerykańskich panowała zieleń. Jeżeli dobrze widziałem, to tym razem rekord wszech czasów ustanowił DJ Composite, który zyskała ostatecznie 1,2 proc. Gorzej wiodło się S&P 500 – plus 0,5 proc. Najgorzej (plus 0,1 proc.) wypadł Nasdaq 100 targany wynikami firm technologicznych. Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,8 proc. ustanawiając rekord zamknięcia 43,077,70 pkt.

W czwartek sesja w Azji przebiega w kolorach czerwono-zielonych. Nikkei 225 spadł o 0,7 proc. A w chwili pisania tego tekstu Shanghai Composite i Hang Seng zniżkują po odpowiednio 0,8 i 0,3 proc.

Dziś poza wspomnianą decyzją EBC i debiutem na GPW poznamy również sprzedaż detaliczną za wrzesień i tygodniowe statystyki wniosków o zasiłek z USA.