Giełda w Warszawie z szansami na dalsze zwyżki

Odpoczynek byków widać na rynku derywatów. Kontrakty na niemiecki indeks wprawdzie zyskują na wartości, ale są to wciąż te same poziomy, co od kilku dni. Na historycznie wysokim pułapie trwa odpoczynek, a przełomu jak na razie nie widać. Tydzień temu DAX dotarł do wrześniowego maksimum. Udało się poprawić rekordy, ale od kilku dni impet wzrostów wyhamował. Ciekawie przedstawia się druga linia Deutsche Boerse. mDAX (+0.8%) zamknął się na najwyższym poziomie od czerwca. Podwójne dno wciąż sprzyja wzrostom, a miejsca do zwyżki nadal jest sporo. Wyzwaniem pozostaje tegoroczny sufit, czyli górne ograniczenie prostokąta.

Na Wall Street sytuacja wciąż wydaje się być pod kontrolą byków. Nawet wczorajsza przecena DJIA (-0.7%) nie zmienia faktu, że indeks pozostaje w strefie historycznych szczytów. Do kluczowego wsparcia na ten tydzień pozostaje jeszcze sporo miejsca. Gdyby jednak do jutra niedźwiedziom udało się przebić przez 41435 punktów, wówczas sytuacja skomplikowałaby się nieco bardziej. Na nowych szczytach na chwilę zameldował się S&P500, jednakże finisz wypadł już pod kreską. Praktycznie od tygodnia indeks próbuje wykonać mocniejszy ruch na północ, ale zmienność wyraźnie zmalała.

Problem z kontynuacją hossy ma Russell2000. Wczorajsza przecena okazała się jedną z mocniejszych w tym miesiącu. Wprawdzie indeks utrzymuje się powyżej 2200 punktów, ale bykom brakuje sił na wybicie lipcowych maksimów. Zwyżkę odnotował Nasdaq Composite. Jednakże wzrost o 8 punktów trudno nazwać sukcesem byków. Benchmark nie może potwierdzić faktu, że udało mu się skutecznie pokonać sierpniowe maksimum. A do lipcowego sufitu wciąż pozostało trochę miejsca. Nie można także zapomnieć faktu, że na rynku długu nie ma już inwersji. Wczoraj rentowność dziesięcioletnich papierów naruszyły lokalną linię trendu spadkowego. To może okazać się jedynie pułapką i zaproszeniem do dalszych spadków.

Wczorajsze wydarzenia na rynku walutowym mogą okazać się lokalnym punktem zwrotnym dla złotego. USDPLN na chwilę tylko zszedł poniżej 3.800, jednakże finisz wypadł już nad sierpniowym denkiem. Naruszenie wsparcia bez kontynuacji spadków, to klasyczna pułapka bessy. Do końca tygodnia pozostały jeszcze dwie sesje i środowe wydarzenia mogą okazać się jedynie aberracją. Jednakże łącząc ruch USDPLN z tym, co zrobił WIG20, można mieć obawy o kondycję byków znad Wisły.

Indeks ponownie nie poradził sobie ze średnią dwustugodzinową. To już kolejny raz, kiedy byki zostały spacyfikowane na wysokości ruchomego oporu. Jednocześnie na wykresie spełnione zostały warunki, aby wydarzenia z ostatnich dwóch tygodni opisać za pomocą układu a-b-c przewidzianego m.in. dla korekt płaskich. Obaw tych nie potwierdza jeszcze WIG. Wczoraj indeks finiszował nad lokalnym oporem. Także długoterminowe wsparcia są utrzymane. Benchmark prezentuje się całkiem zdrowo, a kanał wciąż wyznacza kierunek. Jednakże gdyby niedźwiedziom udało się przebić przez 79.8k, wówczas sytuacja techniczna na wykresie nie byłaby już tak optymistyczna.